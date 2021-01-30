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報稅、查稅、萬萬稅 專家教你解謎

記者李雪／洛杉磯報導
林清吉主講「報稅、查稅、萬萬稅-讓專家教你如何解謎」。（視頻截圖）
林清吉主講「報稅、查稅、萬萬稅-讓專家教你如何解謎」。（視頻截圖）

北美華人會計師協會創會會長林清吉主講「報稅、查稅、萬萬稅-讓專家教你如何解謎」。今年疫情下，報稅可能無法與會計師面對面。目前還沒有截止日延後的消息，因此個人報稅截止日期仍是4月15日，公司企業S Corp和LLC截止日期仍是3月15日，以及C Corp仍是4月15日。

林清吉提醒，今年報稅需要注意PPP貸款可抵扣收入，失業救濟金聯邦需繳稅，加州免稅。1200元的紓困金毋須上稅。而各級政府發的補助和紓困金，每一種都要查詢是否視為收入。聯邦和加州是否一樣都要查對。另外，緊急租賃補助金，對於獲得租賃補助的家庭是免稅的。

拜登上任後的稅改提案目前還不確定，贈與和遺產稅、公司稅可能會增加，取消死亡時遺產轉移的升值，以及逐步取消QBI 20%中小企業的扣除額。此外1031交換可能取消，資本利得稅或許加稅，最大受害者將是股市及房地產。

他建議，如果收到國稅局查稅，最好不要自己去應付，而是找會計師把關。他總結比較容易被查稅的情形包括：申報所得收入與其他的資料來源所得（W-2，1099表）不符者；一些民眾疫情回中國暫時不來美國，以為不用報稅就中斷了；申報所得與投資及儲蓄不成比例；扣除額過大而收入過少者；營利事業連續數年虧損者；現金生意容易被查；最近常發生房地產買賣的金額過大，而且escrow文件或加建屋的成本文件遺失或不齊全者；報稅的數字都是整數者；海外贈與3520表格金額過大，而且非用certified mail寄出者；近來5471和5472表查稅機率也很高。

報稅 紓困金 加州

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