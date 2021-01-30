楊平談「房地產投資稅務一條龍」。（會議截圖）

北美華人會計師協會副會長楊平談「房地產投資 的稅務一條龍」，包括如何選擇一個稅務的個體，來減少被查帳的機會，以及遺產和贈與稅等。

楊平表示，通常出租屋屋主考慮個人責任（liability）會註冊成立公司。據2019年國稅局 的數據，若把房子註冊成為LLC和S-Corp被查帳的機率只有0.2%。但是從2020年開始，國會局大大增加了預算和員工，查帳概率大增，而且以往只查一年，現在會查多年，有的客戶從2014年開始被查帳。他強調不要輕視國稅局查帳，有客戶被國稅局列出許多帳戶要求看銀行帳目，其中不少是多年前就已關掉的帳號，他感慨國稅局「無遠弗屆」。

此外不少民眾投資出租房地產都用1031交換，但他表示做1031交換不一定都有利，因為賺的錢沒有消失掉只是延到未來。有時候不做更會省稅，甚至讓稅完全消失掉。他舉例一對夫妻在2019年和2020年各換一次房，每次賺10萬元，若不做1031，分散在兩年裡作為資本收入報稅是不必繳稅的。但如果做了1031，則集中在2020年一次性資本收入20多萬元，則會需要繳稅1.5萬多元。

而因贈與和遺產的免稅額度是固定數字，民眾可以據此來安排。拜登上台後預計會有變化，不過目前以2021年來說，贈與和遺產的免稅額度為1170萬元，超過部分稅率為40%。目前假如父母以贈予方式給兒女，兒女賣掉的成本按父輩買時的價格；但如放在遺產裡，兒女賣掉時的成本就按父輩去世時的價格，因此放在遺產中對後代來說更好。另外遺產稅中有一個可轉移性「portability」，即夫和妻之間其中一人去世時，沒有用掉的名額可以轉給未亡人，但是需要先去報一個遺產稅表，此刻雖然沒有稅要付，但是也要先報。