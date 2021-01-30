我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CDC最新令 搭乘及等候所有交通工具 強制戴口罩

加州新冠死亡破4萬例 只花20天就增1萬死

房地產投資稅務一條龍

記者李雪／洛杉磯報導
楊平談「房地產投資稅務一條龍」。（會議截圖）
楊平談「房地產投資稅務一條龍」。（會議截圖）

北美華人會計師協會副會長楊平談「房地產投資的稅務一條龍」，包括如何選擇一個稅務的個體，來減少被查帳的機會，以及遺產和贈與稅等。

楊平表示，通常出租屋屋主考慮個人責任（liability）會註冊成立公司。據2019年國稅局的數據，若把房子註冊成為LLC和S-Corp被查帳的機率只有0.2%。但是從2020年開始，國會局大大增加了預算和員工，查帳概率大增，而且以往只查一年，現在會查多年，有的客戶從2014年開始被查帳。他強調不要輕視國稅局查帳，有客戶被國稅局列出許多帳戶要求看銀行帳目，其中不少是多年前就已關掉的帳號，他感慨國稅局「無遠弗屆」。

此外不少民眾投資出租房地產都用1031交換，但他表示做1031交換不一定都有利，因為賺的錢沒有消失掉只是延到未來。有時候不做更會省稅，甚至讓稅完全消失掉。他舉例一對夫妻在2019年和2020年各換一次房，每次賺10萬元，若不做1031，分散在兩年裡作為資本收入報稅是不必繳稅的。但如果做了1031，則集中在2020年一次性資本收入20多萬元，則會需要繳稅1.5萬多元。

而因贈與和遺產的免稅額度是固定數字，民眾可以據此來安排。拜登上台後預計會有變化，不過目前以2021年來說，贈與和遺產的免稅額度為1170萬元，超過部分稅率為40%。目前假如父母以贈予方式給兒女，兒女賣掉的成本按父輩買時的價格；但如放在遺產裡，兒女賣掉時的成本就按父輩去世時的價格，因此放在遺產中對後代來說更好。另外遺產稅中有一個可轉移性「portability」，即夫和妻之間其中一人去世時，沒有用掉的名額可以轉給未亡人，但是需要先去報一個遺產稅表，此刻雖然沒有稅要付，但是也要先報。

國稅局 投資 房地產

上一則

華美銀行推出數位化銀行產品和服務

下一則

SBA官網提供薪資保護貸款計劃最新資訊

延伸閱讀

不可忽視的保險常識 林大衛1/30主講

不可忽視的保險常識 林大衛1/30主講
600紓困金沒入帳？上官網查

600紓困金沒入帳？上官網查
被除籍2年內返台 可恢復戶籍、復保

被除籍2年內返台 可恢復戶籍、復保
16位專家解答最新稅法 世報新春稅務生活講座周末登場

16位專家解答最新稅法 世報新春稅務生活講座周末登場
還未收到600元支票？快上國稅局網頁查是否符合資格

還未收到600元支票？快上國稅局網頁查是否符合資格
國稅局專員盜信息海外開假帳戶 被逮控10罪

國稅局專員盜信息海外開假帳戶 被逮控10罪

熱門新聞

台灣前第一家庭陳水扁與吳淑珍的親信黃芳彥（中）在加州爾灣市持槍自盡。（取自聯合新聞網）

陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡

2021-01-29 00:10
黃芳彥住處監視錄影留下他生前最後影像。（讀者提供）

舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

2021-01-28 17:49
新冠疫苗的副作用比一般預防針強，但陳詩閔仍鼓勵民眾接種。（陳詩閔提供)

華裔打完第二劑新冠疫苗嚴重腹瀉「在馬桶上度過一天」

2021-01-27 23:07
橙縣南海岸醫學全球醫學中心的一名X光操作員，在接種第二劑輝瑞產（Pfizer）新冠疫苗後死亡。（Getty Images）

南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡

2021-01-27 13:31
黃芳彥選擇自殺的停車場。（記者高梓原／攝影）

世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？

2021-01-30 13:20
LL和妹妹雙雙感染新冠病毒，隔離十多天後雙雙轉陰，目前已恢復活力去猛獁山滑雪。（LL提供）

不想浪費 華裔餐桌上這麼做 與姊妹雙染疫

2021-01-22 20:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？

世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？
股海乘風！華裔8000元變33萬 上班族、小股民都來了

股海乘風！華裔8000元變33萬 上班族、小股民都來了
警：黃芳彥曾向家人透露自殺想法

警：黃芳彥曾向家人透露自殺想法
Reddit百萬散戶轉移戰地？狗狗幣飆升逾800%

Reddit百萬散戶轉移戰地？狗狗幣飆升逾800%
拜登9天40行政令 紐時說話了：放緩吧 喬！

拜登9天40行政令 紐時說話了：放緩吧 喬！