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加州新冠死亡破4萬例 只花20天就增1萬死

加州提供企業救助 財務長籲業者善用資源

記者謝雨珊／洛杉磯報導
加州財務長馬世雲（Fiona Ma) 30日參與「新春稅務生活線上大講座」。（線上截圖）
加州財務長馬世雲（Fiona Ma) 30日參與「新春稅務生活線上大講座」。（線上截圖）

北美華人會計師協會、國稅局、世界日報聯手，30日舉辦「新春稅務生活線上大講座」。加州財務長馬世雲（Fiona Ma) 與會，介紹加州政府提供小企業的救助辦法等資訊，呼籲有需求的小企業主，踴躍申請和善用政府資源。

馬世雲指出，加州小企業在疫情期間生存不易，她一年來積極舉辦講座，提供業主獲取政府資源的管道。加州政府開設了不少紓困項目，包括Ibank多項貸款保證計劃（ ibank.ca.gov)、加州資本准入計畫（The California Capital Access Program for Small Business，簡稱CalCAP）等。

她說，小企業主若無法透過傳統方式貸款，可申請CalCAP計劃（www.treasurer.ca.gov/cpcfa/calcap/）。這項計畫為貸款人提供高達100%的貸款違約損失保障，最高貸款金額為500萬元，申請貸款的小商業最高註冊金額為250萬元。

加州政府近幾年來增設一項新的退休儲蓄計劃CalSavers（www.calsavers.com），適用於僱用五名或以上員工、且不提供退休儲蓄計劃的雇主。雇主只需將員工信息傳至CalSavers，無須付費，也無須擔任受託人。50名員工或以上的雇主申請CalSavers的截止日期為2021年6月30日。

其他資源包括提供期限靈活貸款的「加州重建基金（California Rebuilding Fund）」，官網www.ibank.ca.gov/small-business/california-rebuilding-fund；小企業節能融資可參考「綠能融資計劃（Go Green Financing）」，官網gogreenfinancing.com。

加州 貸款 儲蓄

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