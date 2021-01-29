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洛縣重啟戶外用餐新規 最多六人一桌不看電視

記者謝雨珊／綜合報導
洛杉磯縣戶外用餐受疫情影響停擺了兩個月，直至本周五29日重啟。（截圖KTLA5)
洛杉磯縣戶外用餐受疫情影響停擺了兩個月，直至本周五29日重啟。（截圖KTLA5)

洛杉磯縣戶外用餐受疫情影響停擺了兩個月，29日獲准重啟。不過洛縣衛生局定出新規，戶外用餐最多一家六口一桌　，餐廳不可開電視，餐桌椅之間保持八呎距離，以及餐廳人員必須全程戴口罩及面罩。

加州政府日前宣布解除區域居家避疫令，允許各縣有條件重啟戶外用餐。洛縣公共衛生局宣布，餐廳及啤酒廠可恢復戶外用餐，酒莊可恢復戶外品酒。非必要商家原本營業時間受到限制，現在也可恢復正常。

戶外用餐開放時間恰好趕上「超級盃」球季，政府官員呼籲球迷避免群聚觀看球賽，也不要舉辦球賽派對，減緩疫情擴散。所以，這也是衛生局不允許餐廳開電視的主要原因之一。

洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）強調，重新開放戶外用餐，不代表外出沒有染疫風險，也不代表病毒沒有在社區擴散。她也不諱言指出，洛縣疫情若再次飆升，衛生局將再次祭出更加嚴格的限制規定。建議大眾謹慎做好是否要外出的決定。

許多餐廳業者聽聞戶外用餐得以重啟十分期待。位在Studio City的Crave餐廳經理AJ Cavali表示，Crave在疫情期間損失了95％營業額，尤其受開開關關的政策影響損失慘重。對於政府無預警恢復戶外用餐，AJ Cavali感到格外珍惜，認為這是最棒的禮物。

去年11月25日洛縣下令暫停餐廳戶外用餐至少三周，原擬12月27日恢復，後因加州政府下達更嚴謹的居家避疫令，洛縣一直沒法開放戶外用餐，直至今年1月29日重開。

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