洛縣恢復戶外用餐首日 凄風冷雨客少

洛縣周五恢復戶外餐飲第一天，格蘭杜拉老城區的餐館戶外餐飲全部準備就緒，但天降大雨，客人稀少。（記者楊青／攝影）

洛杉磯 縣餐飲業終於盼到了恢復戶外用餐，然而第一天遭遇凄風冷雨，給不少商家當頭一盆冷水，開門第一炮沒有打響。不過許多商家繼續全力準備迎接農曆新年，不少華人餐館更是充滿期待。

「早就盼著這一天到來，遺憾遇到下雨」，在哈仙達岡和亞凱迪亞都有分店的上海灘老闆鹿强29日表示，在洛杉磯縣本周五恢復戶外用餐的消息傳出後，業者都有了新盼望，這些天一直都在積極準備中，天天看天氣預告。遺憾這些日子陸續下雨，晚上溫度很低，估計大家都在家中避寒，所以沒在第一時間重開戶外食棚，但也在積極做好準備工作，爭取開門一炮打響。

受疫情 重創的華洋餐飲商家，對此次戶外就餐重新開放有如久旱遇甘霖。29日很多地方一度大雨滂沱，甚至下了冰雹，但少數華資商家依然如期開棚營業。蒙特利公園市、聖蓋博的一些民眾，一大早就在餐館開放的戶外大棚中早餐，享受雨中熱早茶點。

「就我一個人，但非常喜歡」。29日一大早在格蘭杜拉老城一家餐館外大棚中，一邊喝咖啡 一邊看手機新聞的白人顧客南希表示，聽説重新開放戶外堂食後，就決定第一時間出來吃飯，「這幾個月真是憋壞了」。她說，自己獨居，因爲疫情幾乎沒處可去，喜歡熱鬧的她只有偶爾逛逛商店，或有時買杯咖啡或快餐獨自曬太陽，現在終於有地方坐下來吃飯，見見人氣，真是太棒了。

各地戶外就餐區大多已準備就緒等待客人。「我們的棚子比以前更好，擺上花花草草，增加大家的視覺舒適感」，格蘭杜拉老城最大咖啡餐館老闆丹尼斯表示，他們的戶外大棚除了遮風擋雨，還專門增加了沙發雅座，用大型盆栽營造出綠色庭院，他和這條街上的許多餐飲商家都相信，天氣轉好之後，客人一定回來。

經歷一整年新冠疫情的重創，不少餐飲商家表示，戶外用餐很可能成爲未來的餐飲經營新常態。「我們打算乾脆搭建一個永久性的戶外棚子，打持久戰」。華資餐飲商家鹿强表示，以前都是用臨時的陽傘和桌椅，但現在看來疫情還會持續相當長一段時間，半載一年都説不準，而且開放堂食也會限制人數，可以預料未來將是有限制的室内堂食與戶外堂食並存，南加州有良好的戶外環境，戶外就餐會成爲一種新的流行餐飲模式。