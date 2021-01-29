我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指跌逾600點 失守3萬點 全月跌2%

警：黃芳彥曾向家人透露自殺想法

洛縣恢復戶外用餐首日 凄風冷雨客少

記者楊青／洛杉磯報導
洛縣周五恢復戶外餐飲第一天，格蘭杜拉老城區的餐館戶外餐飲全部準備就緒，但天降大雨，客人稀少。（記者楊青／攝影）
洛縣周五恢復戶外餐飲第一天，格蘭杜拉老城區的餐館戶外餐飲全部準備就緒，但天降大雨，客人稀少。（記者楊青／攝影）

洛杉磯縣餐飲業終於盼到了恢復戶外用餐，然而第一天遭遇凄風冷雨，給不少商家當頭一盆冷水，開門第一炮沒有打響。不過許多商家繼續全力準備迎接農曆新年，不少華人餐館更是充滿期待。

「早就盼著這一天到來，遺憾遇到下雨」，在哈仙達岡和亞凱迪亞都有分店的上海灘老闆鹿强29日表示，在洛杉磯縣本周五恢復戶外用餐的消息傳出後，業者都有了新盼望，這些天一直都在積極準備中，天天看天氣預告。遺憾這些日子陸續下雨，晚上溫度很低，估計大家都在家中避寒，所以沒在第一時間重開戶外食棚，但也在積極做好準備工作，爭取開門一炮打響。

疫情重創的華洋餐飲商家，對此次戶外就餐重新開放有如久旱遇甘霖。29日很多地方一度大雨滂沱，甚至下了冰雹，但少數華資商家依然如期開棚營業。蒙特利公園市、聖蓋博的一些民眾，一大早就在餐館開放的戶外大棚中早餐，享受雨中熱早茶點。

「就我一個人，但非常喜歡」。29日一大早在格蘭杜拉老城一家餐館外大棚中，一邊喝咖啡一邊看手機新聞的白人顧客南希表示，聽説重新開放戶外堂食後，就決定第一時間出來吃飯，「這幾個月真是憋壞了」。她說，自己獨居，因爲疫情幾乎沒處可去，喜歡熱鬧的她只有偶爾逛逛商店，或有時買杯咖啡或快餐獨自曬太陽，現在終於有地方坐下來吃飯，見見人氣，真是太棒了。

各地戶外就餐區大多已準備就緒等待客人。「我們的棚子比以前更好，擺上花花草草，增加大家的視覺舒適感」，格蘭杜拉老城最大咖啡餐館老闆丹尼斯表示，他們的戶外大棚除了遮風擋雨，還專門增加了沙發雅座，用大型盆栽營造出綠色庭院，他和這條街上的許多餐飲商家都相信，天氣轉好之後，客人一定回來。

經歷一整年新冠疫情的重創，不少餐飲商家表示，戶外用餐很可能成爲未來的餐飲經營新常態。「我們打算乾脆搭建一個永久性的戶外棚子，打持久戰」。華資餐飲商家鹿强表示，以前都是用臨時的陽傘和桌椅，但現在看來疫情還會持續相當長一段時間，半載一年都説不準，而且開放堂食也會限制人數，可以預料未來將是有限制的室内堂食與戶外堂食並存，南加州有良好的戶外環境，戶外就餐會成爲一種新的流行餐飲模式。

洛縣周五恢復戶外餐飲第一天，格蘭杜拉老城區的餐館戶外餐飲準備就緒，可惜天降大雨，...
洛縣周五恢復戶外餐飲第一天，格蘭杜拉老城區的餐館戶外餐飲準備就緒，可惜天降大雨，客人稀少。（記者楊青／攝影）
洛縣周五恢復戶外餐飲第一天，格蘭杜拉老城區整個街區的餐館戶外餐飲全部準備就緒，可...
洛縣周五恢復戶外餐飲第一天，格蘭杜拉老城區整個街區的餐館戶外餐飲全部準備就緒，可惜天降大雨，客人稀少。（記者楊青／攝影）
洛縣周五恢復戶外餐飲第一天，格蘭杜拉老城區的餐館戶外餐飲全部準備就緒，大棚遮風擋...
洛縣周五恢復戶外餐飲第一天，格蘭杜拉老城區的餐館戶外餐飲全部準備就緒，大棚遮風擋雨。但天降大雨，客人稀少。（記者楊青／攝影）
洛縣周五恢復戶外餐飲第一天，格蘭杜拉老城區的餐館戶外餐飲全部準備就緒，可惜天降大...
洛縣周五恢復戶外餐飲第一天，格蘭杜拉老城區的餐館戶外餐飲全部準備就緒，可惜天降大雨，客人稀少。（記者楊青／攝影）
商家還特別開設沙發雅座，準備戶外餐飲持久戰。（記者楊青／攝影）
商家還特別開設沙發雅座，準備戶外餐飲持久戰。（記者楊青／攝影）

疫情 咖啡 洛杉磯

上一則

一夜豪雨交通大亂 橙縣山麓路面湧泥石流

延伸閱讀

一夜豪雨交通大亂 橙縣山麓路面湧泥石流

一夜豪雨交通大亂 橙縣山麓路面湧泥石流

世華工商婦女協會大洛杉磯分會 周日Zoom教學

世華工商婦女協會大洛杉磯分會 周日Zoom教學
路面濕滑 洛杉磯地區至少50起車禍與持續降雨有關

路面濕滑 洛杉磯地區至少50起車禍與持續降雨有關
黃芳彥神隱美國12年 僑胞沒人知道下落

黃芳彥神隱美國12年 僑胞沒人知道下落
疫情持續升溫 洛縣確診破80萬

疫情持續升溫 洛縣確診破80萬
洛縣逾1.6萬人疫歿 ICU仍緊張

洛縣逾1.6萬人疫歿 ICU仍緊張

熱門新聞

台灣前第一家庭陳水扁與吳淑珍的親信黃芳彥（中）在加州爾灣市持槍自盡。（取自聯合新聞網）

陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡

2021-01-29 00:10
LL和妹妹雙雙感染新冠病毒，隔離十多天後雙雙轉陰，目前已恢復活力去猛獁山滑雪。（LL提供）

不想浪費 華裔餐桌上這麼做 與姊妹雙染疫

2021-01-22 20:41
黃芳彥住處監視錄影留下他生前最後影像。（讀者提供）

舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

2021-01-28 17:49
新冠疫苗的副作用比一般預防針強，但陳詩閔仍鼓勵民眾接種。（陳詩閔提供)

華裔打完第二劑新冠疫苗嚴重腹瀉「在馬桶上度過一天」

2021-01-27 23:07
橙縣南海岸醫學全球醫學中心的一名X光操作員，在接種第二劑輝瑞產（Pfizer）新冠疫苗後死亡。（Getty Images）

南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡

2021-01-27 13:31
中國公民謝瑜日前到優勝美地國家公園時失蹤，後被發現死亡。（優勝美地國家網站）

優勝美地發現失蹤華裔婦女屍體

2021-01-24 20:52

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡

陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡
「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖
手握一股GameStop 賣掉瘋賺95倍 有人莫名其妙發橫財

手握一股GameStop 賣掉瘋賺95倍 有人莫名其妙發橫財
增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」

增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」
小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大

小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大