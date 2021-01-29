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一夜豪雨交通大亂 橙縣山麓路面湧泥石流

洛杉磯訊
南加州29日雨水充沛，路面濕滑，造成橙縣部分路面湧現泥石流。（FOX11)
南加州29日雨水充沛，路面濕滑，造成橙縣部分路面湧現泥石流。（FOX11)

豪雨伴隨著閃電及冷風29日來襲南加州，帶來豐沛的雨水沖刷地面，造成橙縣部分山麓社區的路面湧現泥石流。國家氣象局指出，暴雨預計持續至29日下午，這波溼冷天氣預計將在周末結束。不過，另一場暴風雨估計下周二抵達南加州地區。

國家氣象局的數據顯示，截至29日上午，這場暴風雨已為culver city區域帶來超過2寸降雨量，洛杉磯市降雨約1.5寸，東巴沙迪納市及聖蓋博谷地區降雨約2寸。在海拔6500呎以上的博帝山（Mt. Baldy）山區，降雪量達2呎；威爾遜山（Mt. Wilson）降雪量為7寸。

經過一夜豪雨，橙縣Silverado Canyon火燒山區域，多處出現土石泥。Sycamore Drive及Rancho Way鄰近道路、Silverado Canyon等道路，28日晚間11時開始出現土石流。附近居民於當日上午被官方警告，最好儘早疏散，以防萬一。緊急撤離警告影響到2000戶至3000戶居民。

暴風雨還造成交通大亂，洛杉磯國際機場警告旅客，要有飛機可能延誤的心理準備。洛縣警局指出，天雨路滑的28日晚間，洛杉磯各處的高速公路上路面濕滑，發生了超過50起交通事故。加州高速公路巡警局（CHP）提醒民眾，雨天駕車慢行。

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