警：黃芳彥曾向家人透露自殺想法

黃芳彥（中）在南加州爾灣自殺，警方發現黃芳彥屍體時，也在車中找到一把槍。（取自聯合新聞網）

台灣前第一家庭陳水扁與吳淑珍的親信，因涉國務機要費洗錢案潛逃美國的前新光醫院副院長黃芳彥 （Fan-Yen Huang）日前在南加州爾灣 市（Irvine）舉槍自殺，29日爾灣警局證實，警方在車內找到手槍，並且這把槍登記在黃芳彥名下，而他名下不只一把槍。案發前，黃芳彥曾向家人透露過會自殺的想法。

爾灣警局日前回應本報時稱，洛杉磯當地時間27日下午12時41分在爾灣某一商區後方的一輛汽車 中發現黃芳彥遺體，而在此之前警方曾前往黃芳彥居住的公寓調查，且發現並擔心黃芳彥做出傷害自己的行為。

為何警方前往其公寓時，能判斷黃芳彥有可能會傷害自己；他自殺前，是否留下遺書？對此本報記者向警局發言人Karie Davies求證。Davies指出，黃芳彥的家庭成員證實，他的確曾有傷害自己的言論。並且還在公寓裡留下一些私人物品，進一步表明他沒有回來的打算。出於對死者及其家人的尊重，警方不會詳細說明是哪些私人物品。

警方是在25日（周一）接到失蹤報告，根據橙縣法醫處信息，黃芳彥的死亡時間是26日上午8時15分。警方發現屍體的時間，則是27下午12時41分。黃芳彥死亡後，長時間無人發現他的屍體，與案發地點較為隱秘有關。黃芳彥在爾灣MacArthur大道和Fairchild路交界處某一商區後方的停車場自殺。

雖然該商區停車場距離黃芳彥的住家僅三分鐘車程，但該地點靠近73號公路，周邊多以辦公樓為主，非人流相對較大的商業中心（shopping center），也不是住宅區。目前正值新冠疫情期間，很多公司行號多居家辦公，因此停車場來往車輛及行人較少，比較不容易被人發現。

台灣有報導稱，黃芳彥的汽車中並未發現槍枝。Davies也做出回應，在發現黃芳彥屍體的汽車中找到一把槍。事實上美國合法持槍需實名登記，Davies表示，黃芳彥名下不只一把槍。