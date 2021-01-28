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影╱加州解除居家避疫令 南加內陸商家稱顧客還是不來

記者啟鉻／聖伯納汀諾報導
奇諾岡市有西餐廳打出重新開業標誌。（記者啟鉻／攝影）
奇諾岡市有西餐廳打出重新開業標誌。（記者啟鉻／攝影）

加州州長紐森25日宣布，解除去年年末前重新實施的居家避疫令。內陸的餐廳和酒莊等業者，正在考慮如何恢復服務。位於奇諾岡市的華人餐廳業者表示，本來就一直在做外賣服務，所以都沒有差。華人美髮業者則說，儘管解除了居家避疫令，顧客還是上不來。

影音來源：記者啟鉻

目前，河濱縣、聖伯納汀諾縣疫情仍處在疫情最嚴重的紫色級別，但因為加州州長紐森解除了全州的居家避疫令，這兩周依據州府指引允許餐廳提供室外服務，但仍不允許堂吃。2020年9月間，河濱縣曾一度上升到次嚴重的紅色級別，但因為疫情持續加重，10月中旬返回到紫色級別。但聖伯納汀諾縣自疫情發生以來，從未脫離紫色級別。

在奇諾岡市華資99大華超市所在廣場，一位華資美髮業者曾先生表示，停了幾個月後，27日是第一天開門營業。但顧客還是上不來，因為有不少老顧客返回家鄉，有的因為擔心病毒感染，依舊不太敢出來理髮。要等到一切恢復正常，恐怕要看疫苗接種程度。另一位中餐麵食餐廳黃經理表示，要想恢復正常還需超過一年。不過因為餐廳一直提供外賣服務，所以是否解除居家避疫令，對餐館生意影響不大。

同時儘管已解除居家避疫令，允許餐廳提供戶外用餐服務，美甲美髮店在客容量25%的情況下允許室內運營，但很多餐廳和美甲美髮店依舊沒有開門營業；即使有的營業顧客也很少，有的僅有一位顧客在理髮。

厄浦蘭市披薩店Pzulie's Pizza Pub業者Paul Dubeck表示，餐廳所在街路開闢餐飲區，交通限制數個月了。但市府決定要在本周解除交通限制，要求餐廳業者將餐桌椅子清理乾淨。據悉市府正考慮辦法，在州長解除居家避疫令後，能讓餐廳在室外提供服務。

坦密庫拉市酒莊業者Jim Hart表示，未來幾天南加都有持續風雨，要想提供室外服務很難；即使提供服務，因為天氣原因顧客也不會來消費。即使解除居家避疫令，從現在看對生意積極影響很有限。

奇諾岡市有西餐廳打出重新開業標誌。（記者啟鉻／攝影）
奇諾岡市有西餐廳打出重新開業標誌。（記者啟鉻／攝影）

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