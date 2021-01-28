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舉槍自殺前 黃芳彥最後身影曝光

黃芳彥生前為避人耳目會變裝 以獨自活動居多

記者王全秀子／爾灣市報導
南加僑胞表示，黃芳彥在美期間非常低調，甚至為避免引人注目還變裝。（報系資料照片）
南加僑胞表示，黃芳彥在美期間非常低調，甚至為避免引人注目還變裝。（報系資料照片）

因涉嫌國務機要費洗錢案潛逃美國，並定居南加橙縣爾灣市（Irvine）的前新光醫院副院長黃芳彥（Fan Yen Huang），近日在爾灣市持槍自盡，震驚台灣及美國華人社區。據悉，黃芳彥在美期間為人低調，隱姓埋名，甚至為避免引人注目還會變裝，平日並以獨自活動居多。

這位不願具名的僑胞表示，聽身邊與黃芳彥相熟的友人提及過，黃芳彥逃至美國後在爾灣定居，不論是友人還是當地地產界人士均表示：「他住在爾灣那棟最高的高樓裡」，言語中透露出此物業在當地價值的份量。

這位僑胞表示，陳水扁剛出事時，黃芳彥就逃來美國，後來還有僑民看到黃芳彥在餐廳吃飯，一度並有人或媒體圍堵他，此後黃芳彥就非常低調，不會和其他人接觸。甚至為避免引人注目還變裝，這位僑胞有一次去餐廳吃飯，旁人悄悄告知，「剛剛那位就是黃芳彥」，僑胞還非常驚訝，直呼「根本看不出來」。另外還提及，黃芳彥平日以個人活動為主，譬如打高爾夫球為主要的休閒娛樂。

剛傳出黃芳彥在美身亡時，一度有消息稱他是服藥過量致死。對此這位僑胞表示根本不能相信，因為「黃芳彥本身就是醫生，怎麼會吃藥過度」。聽到黃芳彥往生的消息後，也感嘆「這個人總算露面了」，以及「沒有做錯事就回台灣，最終是逃不過制裁的」，言下之意黃芳彥涉國務機要費洗錢潛逃案，如果情況不屬實，他大可不必逃到美國。如果此事是事實，儘管有錢可以揮霍，但命運不會放過他。

僑胞也提到，黃芳彥在美國「逍遙」這段期間，肯定有人暗中保護，幫他遮掩；「一定有人和他一起吃飯打球的」，可能平時就是在小圈子範圍內打高爾夫、打麻將，因為若到處跑惹人注目不太好。

黃芳彥 美國 爾灣

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