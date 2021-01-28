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舉槍自殺前 黃芳彥最後身影曝光

黃芳彥陳屍車內 座車停在加州爾灣一處商場後面

記者王全秀子／爾灣市報導
台北地檢署偵辦太設紓困與太百ＳＯＧＯ經營權爭奪等案，昨天再度傳訊新光醫院副院長黃芳彥出庭；接受偵訊後，黃芳彥只表示已將所知和檢察官報告，真相很快大白。記者陳正興／攝影
台北地檢署偵辦太設紓困與太百ＳＯＧＯ經營權爭奪等案，昨天再度傳訊新光醫院副院長黃芳彥出庭；接受偵訊後，黃芳彥只表示已將所知和檢察官報告，真相很快大白。記者陳正興／攝影

涉嫌洗錢並被台灣通緝的黃芳彥（Fan-Yen Huang），近日被發現在南加州橙縣爾灣（Irvine）自殺身亡。爾灣警局28日回應本報記者時指出，73歲的黃芳彥在當地時間27日下午12時41分，被發現在其座駕內死亡，地點是爾灣一處商場的後面。

爾灣警局發言人Karie Davies表示，黃芳彥是爾灣居民，一名家庭成員因為無法通過手機找到他而擔心，因此在1月25日（周一）向爾灣警局報案失蹤。警員於是前往其住家的公寓調查，並有黃芳彥可能想傷害自己的疑慮。

Karie Davies說，就在27日下午12時41分，警方在爾灣一處商場的後面發現黃芳彥的座駕，並在汽車中發現黃芳彥的屍體。警方表示，橙縣法醫辦公室會做屍檢及確定死亡原因，目前該案沒有發現任何涉案的可疑人員。

涉嫌洗錢並被台灣通緝的黃芳彥（Fan-Yen Huang），近日被發現在美國橙縣爾灣（Irvine）自殺身亡。爾灣警局28日回應本報記者時指出，73歲的黃芳彥在當地時間27日下午12時41分被發現死亡。

爾灣警局發言人Karie Davies表示，黃芳彥是爾灣居民，一名家庭成員因為無法通過手機找到他而擔心，因此在1月25日（周一）向爾灣警局報案失蹤。警員於是前往其住家的公寓調查，並有黃芳彥可能想傷害自己的疑慮。

Karie Davies說，就在27日下午12時41分，警方在爾灣一處商場的後面發現黃芳彥的座駕，並在汽車中發現黃芳彥的屍體。警方表示，橙縣法醫辦公室會做屍檢及確定死亡原因，目前該案沒有發現任何涉案的可疑人員。

爾灣 黃芳彥 橙縣

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