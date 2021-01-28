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南加州橙縣法醫所證實 黃芳彥持槍自盡

電梯監視錄影到扁家親信黃芳彥生前最後身影

本報記者╱爾灣報導
黃芳彥友人為了尋人而公開的照片。（網路照片）
黃芳彥友人為了尋人而公開的照片。（網路照片）

多年前捲入扁案，遠走海外遭通緝的黃芳彥，生前定居南加州多年，住在橙縣爾灣市一棟15層樓高的豪華大廈中，電梯監視錄影留下了黃芳彥生前最後的影像，是美西時間1月24日（星期日）早上6時左右，距離警方發現他陳屍Lexus座車中大約四天。

從大廈的影像中，可看到白髮的黃芳彥穿著紅上衣、黑長褲，戴著白口罩，左手中拿著一本書獨自搭電梯出門。黃芳彥友人為了尋找他，曾在社交媒體上公開兩張照片，並指稱黃芳彥在美西時間23日(星期六)晚上才與家人通話，可能駕著一部黑色2010年的Lexus外出。

據黃芳彥一名不願透露姓名的老友表示，黃芳彥在南加州有不少朋友，經常一起去打高爾夫球，而且每次打球都是步行18洞，讓他維持著好身材。黃芳彥為人親切，他常去的幾座高爾夫球場，幾乎每個人都認識他。

黃芳彥的兒子住在佛羅里達州，父子兩人感情很好，去年12月兒子特地來南加州，還陪著爸爸一起駕車出遊。黃芳彥自1月24日出門後沒有返家，也是他兒子最先知道，並開始請求住在附近的朋友四處搜尋。

黃芳彥的兒子已趕到南加州處理後事，因為事出突然，不願接受媒體採訪，黃芳彥的老友提到，2003年黃芳彥親身參與對抗SARS第一線醫療工作，為保護家人不受感染，不敢回家並立下遺囑，算是當年台灣的抗疫英雄，他們計畫在近期為黃芳彥舉辦線上追思會。

黃芳彥曾擔任前新光醫院副院長，被控涉嫌為扁家洗錢四億元。

黃芳彥2008年來美在橙縣爾灣買下高樓豪宅。（本報檔案照）
黃芳彥2008年來美在橙縣爾灣買下高樓豪宅。（本報檔案照）
黃芳彥住處監視錄影留下他生前最後影像。（網路照片）
黃芳彥住處監視錄影留下他生前最後影像。（網路照片）

黃芳彥 加州 南加

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