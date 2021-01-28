加州大學2021秋季申請創新高 拉丁裔比率最高

家長和學生參訪柏克萊加州大學。（記者丁曙／攝影）

加州大學 （University of California）總校長辦公室28日宣布，加大系統2021年秋季收到了有史以來最多的申請書，大一新生的亮點包括整體申請數量激增以及非洲裔和墨西哥 ／拉丁裔學生（Chicano / Latino）數量激增，加州社區學院（California Community College）的轉學申請也大幅度增長，但是新聞稿沒有公布亞裔 學生和白人學生的申請數據。

初步數據顯示，加州大學總共收到24萬9855份申請書，比去年至少增長16.1％，學生至少申請了加大系統的一所分校，其中新生申請人20萬3700，轉校生申請人4萬6155。

加州大學總校長德雷克（Michael V. Drake）表示，「創紀錄的申請數量證明了學生及其家庭的應變能力以及對大學教育的高度重視，加州人民繼續將進入加州大學深造視為實現更美好未來的途徑。」

加州大學新生申請人在一年中大幅增加了1萬4789，增幅13％。總體而言，加州居民和非居民的新生入學申請增加了3萬1601人即18.4％，顯示加大校園在州內的推廣工作獲得了充分認可。

加州大學理事會主席佩雷斯（John A.Pérez）說：「如此眾多勤奮學習的學生讓人感動和鼓舞。申請人的不同背景、眾多優勢和出色才華，必將豐富加州大學社區。」

今年代表性不足的新生申請比例為45.1％，高於去年的45％。非洲裔學生的申請書增加了1505份，成長21.8％；墨西哥／拉丁裔學生申請書增加了5250份，成長12.2％。

總體而言，新生申請者中墨西哥／拉丁裔所佔比率最高為37.8％，加州社區學院轉校生佔33％。但是，轉校學生的申請人數比去年增加了2474約7.5％。其中，來自代表性不足族群的申請人約佔40％，與2020年的40.1％基本持平。

加州大學目前有22萬6449名在校本科生，其中40％是他們家庭的第一代大學生，三分之一獲得了聯邦佩爾助學金（federal Pell Grants），加州居民佔80％。