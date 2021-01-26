洛縣華埠的「拖車房村」可望提供遊民緊急住所

為解決遊民住房問題，洛縣利用拖車打造成可居住的公寓。（洛杉磯時報）

為了解決遊民住房問題，洛杉磯 市華埠 的住房項目The Vignes Project，26日經洛杉磯縣縣政委員會（The Los Angeles County Board of Supervisors）表決有所進展。The Vignes Project將洛縣男子監獄旁一塊空地打造成「拖車房村」，提供遊民緊急所需的住所；該建案將有232個單位，預計再兩個月內就可完成。

據悉，The Vignes Project住房項目所在地為1060 N.Vignes St，耗資4800萬元。洛杉磯縣縣政委員會認為支持類似的住房項目，有助於復原曾經被破壞的社區。洛杉磯縣政委員會主席蘇麗絲 （Hilda Solis）表示，許多華埠的投資者都認為，提供華埠居民平價住房、工作機會、經濟成長計劃、取得健康食物的資源，均是協助該區持續發展的首要工作。

蘇麗絲表示，在洛縣的南加大醫療中心附近，同樣正在打造類似的「拖車房村」。另有一些地方團體及居民，支持政府使用Spring St上的停車場lot 45，建造為「拖車房村」。

據悉，將每一個托車改建為五個單位住宅的這類建案，每一個單位的成本只要20萬元，且建成的速度比興建傳統住屋的速度快很多。