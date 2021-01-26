影╱南加洛縣只有一個城市26日率先開放戶外就餐

為保障客人戶外就餐安全，巴沙迪那市餐館業者安放了厚厚的屏障。（記者張宏／攝影）

每年元旦推出玫瑰花車遊行 的巴沙迪那市（Pasadena）因設有自己的衛生部門，獨立於洛杉磯 縣政府之外，所以餐廳被允許從25日周一開始恢復戶外用餐服務，洛縣 其他地方都要到29日才允准戶外用餐服務。26日下午即使不是吃飯時間，巴市街上也聚集著正在戶外就餐的人們；他們吃飯聊天、烤火看電視，在戶外享受著在室內能享受的情趣。

影音來源：記者張宏

在巴市科羅拉多大道上，不少餐廳都在路邊停車的地方搭建棚子，棚子樣式各異，有的是簡單的塑料棚，有的比較講究還有布製的帷幕，還有餐廳佈置上花草樹木，營造出更好的用餐氛圍。

26日下午2時左右，雖然不是通常吃飯的時間，且是工作日，但是依然不能阻擋人們想去餐廳吃飯，想和朋友見面聊天的熱情。開放的餐廳戶外都聚集著吃飯的人們，有的餐廳門口還排著等候的長龍。

Green街上一家餐廳在馬路上用水泥樁和厚厚的屏障，圍出一個戶外就餐區域，因為天氣寒冷，下午時分也點著火爐，讓客人不覺得戶外就餐有任何不適。同時還把大電視搬到街上，讓那些一個人來吃飯的客人消解無聊。一名顧客表示，室內就餐能做的，室外都可以。希望生活能盡快恢復正常，不要再限制來限制去。

一名華人顧客表示，去年感恩節至今，他已經好幾個月沒去外面吃飯。昨天看新聞說餐廳能開放戶外用餐服務，今天下班就直接趕過來了。即使只是吃一個漢堡，但是能曬著太陽，看著來往的人群，也覺得開心，有活著的感覺。

一家餐廳的員工Eric正在擦拭戶外餐桌，他說，25日是餐廳休息日所以沒有開門，26日員工們都來打掃和清潔，為27日開放戶外用餐區做準備。這兩天已接到不少客人的問詢電話，表示開放戶外用餐後一定來捧場。屆時客人只需要直接來就可，無需網上預訂。

還有餐廳計劃安排戶外演奏，讓客人在戶外就餐的同時欣賞音樂，更有正常生活的氛圍。一名餐廳業者表示，人們需要正常生活的樣子，這才能讓他們安心。

洛縣其他區域的餐廳則將在29日恢復戶外用餐服務，但也不是每家餐廳都會提供這項就餐，或者有的只提供戶外晚餐，建議民眾在出發前查詢一下餐廳的營業時間，以及是否提供戶外用餐的服務。