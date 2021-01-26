我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美宣布加購2億劑疫苗 夏末秋初供應3億人完成接種

怕被扯後腿？多數共和黨參議員反對彈劾川普 僅5人跑票

影╱南加洛縣只有一個城市26日率先開放戶外就餐

記者張宏／巴沙迪那報導
為保障客人戶外就餐安全，巴沙迪那市餐館業者安放了厚厚的屏障。（記者張宏／攝影）
為保障客人戶外就餐安全，巴沙迪那市餐館業者安放了厚厚的屏障。（記者張宏／攝影）

每年元旦推出玫瑰花車遊行的巴沙迪那市（Pasadena）因設有自己的衛生部門，獨立於洛杉磯縣政府之外，所以餐廳被允許從25日周一開始恢復戶外用餐服務，洛縣其他地方都要到29日才允准戶外用餐服務。26日下午即使不是吃飯時間，巴市街上也聚集著正在戶外就餐的人們；他們吃飯聊天、烤火看電視，在戶外享受著在室內能享受的情趣。

影音來源：記者張宏

在巴市科羅拉多大道上，不少餐廳都在路邊停車的地方搭建棚子，棚子樣式各異，有的是簡單的塑料棚，有的比較講究還有布製的帷幕，還有餐廳佈置上花草樹木，營造出更好的用餐氛圍。

26日下午2時左右，雖然不是通常吃飯的時間，且是工作日，但是依然不能阻擋人們想去餐廳吃飯，想和朋友見面聊天的熱情。開放的餐廳戶外都聚集著吃飯的人們，有的餐廳門口還排著等候的長龍。

Green街上一家餐廳在馬路上用水泥樁和厚厚的屏障，圍出一個戶外就餐區域，因為天氣寒冷，下午時分也點著火爐，讓客人不覺得戶外就餐有任何不適。同時還把大電視搬到街上，讓那些一個人來吃飯的客人消解無聊。一名顧客表示，室內就餐能做的，室外都可以。希望生活能盡快恢復正常，不要再限制來限制去。

一名華人顧客表示，去年感恩節至今，他已經好幾個月沒去外面吃飯。昨天看新聞說餐廳能開放戶外用餐服務，今天下班就直接趕過來了。即使只是吃一個漢堡，但是能曬著太陽，看著來往的人群，也覺得開心，有活著的感覺。

一家餐廳的員工Eric正在擦拭戶外餐桌，他說，25日是餐廳休息日所以沒有開門，26日員工們都來打掃和清潔，為27日開放戶外用餐區做準備。這兩天已接到不少客人的問詢電話，表示開放戶外用餐後一定來捧場。屆時客人只需要直接來就可，無需網上預訂。

還有餐廳計劃安排戶外演奏，讓客人在戶外就餐的同時欣賞音樂，更有正常生活的氛圍。一名餐廳業者表示，人們需要正常生活的樣子，這才能讓他們安心。

洛縣其他區域的餐廳則將在29日恢復戶外用餐服務，但也不是每家餐廳都會提供這項就餐，或者有的只提供戶外晚餐，建議民眾在出發前查詢一下餐廳的營業時間，以及是否提供戶外用餐的服務。

巴沙迪那餐廳工作人員在為開放戶外就餐做準備。（記者張宏／攝影）
巴沙迪那餐廳工作人員在為開放戶外就餐做準備。（記者張宏／攝影）
巴沙迪那的餐廳25日周一就開始恢復戶外就餐。（記者張宏／攝影）
巴沙迪那的餐廳25日周一就開始恢復戶外就餐。（記者張宏／攝影）
巴沙迪那的餐廳26日下午戶外就餐非常熱鬧。（記者張宏／攝影）
巴沙迪那的餐廳26日下午戶外就餐非常熱鬧。（記者張宏／攝影）
有餐廳還把大電視搬到街上，讓那些一個人來吃飯的客人消解無聊。（記者張宏／攝影）
有餐廳還把大電視搬到街上，讓那些一個人來吃飯的客人消解無聊。（記者張宏／攝影）

洛縣 遊行 洛杉磯

上一則

1月26日世界晚報:聯邦法官叫停拜登100天不遣返行政令

延伸閱讀

交易所交易基金（ETF）

交易所交易基金（ETF）
出租豪宅藏「麻」納垢 華人屋主欲哭無淚

出租豪宅藏「麻」納垢 華人屋主欲哭無淚
豪宅變大麻屋 亞市華人屋主崩潰

豪宅變大麻屋 亞市華人屋主崩潰
入室盜竊損失萬元 莊佩源切身之痛

入室盜竊損失萬元 莊佩源切身之痛
盜賊無視警鈴大作偷走萬元 切身之痛籲警力不能減

盜賊無視警鈴大作偷走萬元 切身之痛籲警力不能減
一分鐘看懂浮動利率（Adjustable rate）

一分鐘看懂浮動利率（Adjustable rate）

熱門新聞

LL和妹妹雙雙感染新冠病毒，隔離十多天後雙雙轉陰，目前已恢復活力去猛獁山滑雪。（LL提供）

不想浪費 華裔餐桌上這麼做 與姊妹雙染疫

2021-01-22 20:41
中國公民謝瑜日前到優勝美地國家公園時失蹤，後被發現死亡。（優勝美地國家網站）

優勝美地發現失蹤華裔婦女屍體

2021-01-24 20:52
兩名涉案華裔嫌犯。（警方提供）

河濱民宅槍戰3死 3華人涉案

2021-01-22 19:42
總統當選人拜登就職當天將向國會提交「全面移民改革法案」，包括符合資格的無證移民八年取得公民權、擴大接收難民等，引發民眾對其未來移民政策的猜想。（unsplash圖片）

拜登移民政策能帶動中國遊客赴美報復性消費

2021-01-20 17:41

令人驚嘆的全新2021 Kia SORENTO 設立新的SUV標準

2021-01-19 18:32

驚！南加多人出現過敏反應 一批莫德納疫苗恐被喊停

2021-01-18 17:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
英辣模伊莉莎白赫莉玩雪 大衣下沒穿…「我無法抗拒」

英辣模伊莉莎白赫莉玩雪 大衣下沒穿…「我無法抗拒」
封城找出商機！他靠「賣小東西」 1天賺1.6萬美元

封城找出商機！他靠「賣小東西」 1天賺1.6萬美元
前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議

前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議
上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令

上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令
川普在佛州成立「前總統辦公室」 發出第1封聲明

川普在佛州成立「前總統辦公室」 發出第1封聲明