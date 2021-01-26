年菜、盆菜和各種糕 疫情下華人更想熱鬧過春節

迦南美食的台式年菜、土鷄湯。（迦南美食提供）

將近一年的居家避疫，加上加州政府强迫商家關門禁令開始鬆綁，聖蓋博谷華人 聚居城市可望迎來比想像熱鬧的牛年農曆春節，各地餐飲商家本周開始緊鑼密鼓籌劃年菜和各種過年飲食供應，渴望再創繼感恩和聖誕兩節之後新的一輪消費高峰。

「大家看起來真的很想熱鬧過年」，羅斯密大型華資餐飲商家888海珍酒樓總經理Lucy陳表示，這些天客人電話不斷，很多人詢問什麽時候可以恢復堂食，如果開放堂食會全家大小到餐館聚餐；很多人開始打聽年菜的外賣供應情況，請她一有決定就告知大家；一些客人甚至乾脆直接放下定金訂新年盆菜，擔心到時一搶而空。

剛剛過去的感恩節和聖誕節都忙到上厠所都沒有時間，Lucy表示，雖然這兩年留在洛杉磯過中國 年的遊客基本較少，加上疫情 影響，餐飲業衝擊很大。但華人逢年過節的飲食熱情一點不減，尤其是老移民，閤家團聚過中國農曆年的傳統根深柢固，因此他們餐館每年中國新年的飲食供應都從不懈怠，今年也不例外。目前餐館的大厨們籌劃的節慶年菜、盆菜以及冰糖年糕、紅糖年糕、臘味蘿蔔糕等過年糕點，都已在備料當中。

南方人過年較爲喜歡的盆菜，近年也得到愈來愈多北方僑民喜歡。過年就是要吃平常吃不到的東西，鮑魚、生蠔、髮菜、瑤柱、大蝦、燒臘、滷味等層層曡曡滿盆滿缽的盆菜，成了不少打算在家過年卻苦於沒有時間大烹大做的家庭和思鄉遊子的首選。不過Lucy表示，與往年不同，今年因爲疫情的關係，估計很多家庭不會舉辦大型聚餐，因此今年的盆菜也從傳統的十人份縮減為六人份，價格也相應降低；人多的家庭，可以購買兩份，賓主盡歡。去年，光盆菜一項銷量就達好幾百份，估計今年訂單應該只增不減。

雖然今年不少民間烹飪高手也紛紛推出自己的年菜，早早網羅親朋好友的不少訂單，但傳統餐飲商家對新年前夕至正月15元宵節期間可能長達三周的節日消費，深具信心。

每年都推出農曆新年美食的迦南美食，本周已接到不少年菜訂單。老闆娘Lily王表示，經歷一整年的疫情之後，希望牛氣一整年，因此今年準備的年菜，當然要澎湃豐富，人多人少忙或不忙，都要圍爐吃團圓飯。

迦南美食的大厨們，今年用鮑魚、海參、乾貝、蠔乾、排骨、土鷄、豬肚、香菇、芋頭和冬筍、栗子等熬製成爲台式經典佛跳牆；六福拼盤則是㸆大蝦、滷雙牛、蔗香薰鷄、叉燒爽脆和海蜇梅子黃瓜的組合，此外還有筍絲圓蹄、清蒸龍虎石斑，過年糖、臘肉、紅龜粿、發糕等等，自用送禮選擇不少。

Lily表示，相信很多家庭都會熱鬧過年，飲食豐富，但考慮到大家聚會的規模比往年小，因此今年的宴席外賣也分為大小兩種，而且增加了其他單一的年菜菜品，方便民眾更自由的選擇和組合。

農曆牛年除夕和大年初一分別在2月11星期四和2月12日星期五，部分華資餐飲商家表示，他們將提前兩周供應年菜和新年美食。届時，不少餐館的大廚們將烹製各種蒸糕和油炸零食，不讓超市獨美，冰糖年糕、紅豆年糕、烤年糕、傳統發糕、臘味蘿蔔糕、芋頭糕、年粽、油酥角、笑口棗、迷你蛋散，林林總總，應有盡有。

不少餐館的盆菜大多需要提前一天預訂。部分民衆表示，按傳統，他們在農曆12月28日就開始購買盆菜壓年。