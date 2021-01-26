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橙縣男性虐待未成年人獲刑24年

聖塔安娜市訊
橙縣男性虐待未成年人判刑24年。(網絡示意圖)
橙縣男性虐待未成年人判刑24年。(網絡示意圖)

橙縣(Orange County)男子在外州外旅行時，對包括6歲女孩在內的未成年人性虐待，並誘使未成年人送他色情影片， 21日被判處292個月聯邦監獄服刑。

洛杉磯美國移民和海關執法局國土安全調查處（HSI）發現，居住在橙縣森林湖（Lake Forest）的29歲塞伯特（Daniel Seibert），去年3月承認三項犯罪指控，包括持有兒童色情製品、從事非法性行為，並利用商業手段誘使未成年人從事犯罪性活動。

在2019年春季，塞伯特從加州前往密西根州，與一名6歲受害者進行非法性行為。受害人的母親助紂為虐，在讓塞伯特與受害人發生性行為之前，試圖通過使用非處方藥使孩子失去知覺。國土安全調查處指在，搜查過程中發現的圖片描繪了塞伯特對受害者的虐待。受害人的母親在俄勒岡州法院面臨多項兒童性虐待指控。

塞伯特在認罪協議中承認，2018年12月及2019年5月曾兩度前往猶他州，同在互聯網上相識的一位14歲受害者進行非法性行為。

一名受害者揭發，塞伯特知道她是未成年人，便要求她發送露骨的色情材料。後來HSI特工在塞伯特處發現了約160張圖像和8個視頻，記錄了兒童遭受性剝削的材料。此案由加州中央區聖安娜檢察官辦公室起訴。

加州 橙縣 美國

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