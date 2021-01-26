新春科技論壇 周宏杰分享在美名校學涯發展

新春科技論壇海報。(南加玉山科技協會提供)

2021新春科技論壇「台籍青年學者分享在美名校學涯發展」，活動由南加玉山科技協會(SCMJ）主辦、南加TECO 教育組協辦，時間1月30日5PM(美西時間)或31日9AM 台灣 時間，報名（免費） : bit.ly/SCMJ_Tech_Talk2，座談會將在YouTube 線上直播：https://youtu.be/5NdIT9s_a-Y。

新年首屆科技論壇講題「胰島素分子工程：邁向完美的胰島素之路（Molecular Engineering of Insulin: A Venture Toward A Perfect Insulin）」，台灣的糖尿病 患現已飆破 230萬人，美國有超過十分之一的人口有糖尿病，對於許多糖尿病人，胰島素是極其重要的救命藥．然而現有的胰島素無法提供理想的血糖 控制，糖尿病併發症依然會造成病患預期壽命的降低。主辦單位請到來自台灣的哈佛化學博士周宏杰(Danny Hung-Chieh Chou)， 分享他在這方向的研究進展以及把實驗室成果轉化到臨床上應用的努力，並介紹自己成為史丹福(Stanford)醫學院助理教授的生涯發展。

論壇主持人是UCLA醫學院教授曾憲榮（Hsian-Rong Tseng)和JPL資深工程師劉登凱 (Dankai Liu)，協助單位為駐洛杉磯台北經濟文化辦事處教育組。周宏杰除了將分享學術生涯發展經驗外，將與大家分享了他在新型胰島素分子工程的研究工作以及胰島素新創公司經驗發展經驗。

周宏杰在糖尿病的治療領域的貢獻在於發展了新型胰島素分子工程方案。對於許多糖尿病人，胰島素是個極其重要的救命藥。然而，由於現有的胰島素無法提供理想的血糖控制，糖尿病併發癥依然會造成病患預期壽命的降低。他的實驗室專注於使用化學的方法來為胰島素增加新功能以幫助糖尿病人更容易控制血糖。

在演講中，周宏杰將講述他的團隊在這方向的研究進展，並分享了如何把實驗室成果轉化到臨床上應用的經驗。最後，他還將分享從化學博士成為醫學院助理教授的生涯發展之路，可以提供台灣後進青年學者及有志創業的研究人員生涯發展的參考。