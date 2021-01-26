有員工染疫 洛僑中心關閉兩周

位於艾爾蒙地市的洛僑中心關閉兩周。（官方臉書）

駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處25日晚間在官方臉書 公布，洛杉磯華僑文教服務中心有一名同仁於1月25日確診感染新型冠狀病毒(COVID-19)，該中心將實施同仁居家隔離14天接受檢測 ，並且對中心全面消毒。經文處領務服務因在不同處所未受影響。

為顧及公務需求、僑民與同仁健康，洛杉磯華僑文教服務中心（簡稱洛僑中心）在臉書上宣布，將於1月26日至2月8日暫時關閉兩周，停止人員面對面接觸。期間僑民如有遞送申請文件的需要，請投遞於洛僑中心大門口左側還書箱，或郵寄至洛僑中心(Culture Center of TECO in Los Angeles：9443 Telstar Ave, El Monte, CA 91731)。

此外，洛僑中心全體人員將依美國CDC指導方針，自1月26日起居家隔離14天並接受檢測。在此期間中心人員將實施遠距辦公，維持業務正常運作，並委請專業公司對中心公共場所及辦公室全面消毒。僑民如有公務聯繫事項，請於周二至周日上午10時至下午6時電洽626-443-9999或電郵至[email protected]。

洛僑中心最新公告事項請隨時查閱其官方網站（https://www.ocac.gov.tw/la2）及臉書(https://www.facebook.com/ocac.elmonte) 。

駐洛杉磯經文處辦公地點（3731 Wilshire Boulevard, Suite 700, Los Angeles, CA 90010）距洛僑中心超過16英哩以上，所屬同仁未與洛僑中心確診人員密切接觸，業務將維持正常運作，相關領務預約申請服務亦不受影響。經文處呼籲全體僑民於疫情期間嚴格遵守相關防疫規定，感謝僑胞的配合與體諒。