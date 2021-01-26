加州調整下階段接種疫苗對象 重點將在年齡不是職業

加州將對疫苗資格指南進行重大調整，將重點改成關注年齡，而不是被認為具有較高風險的特定職業。（取自AP）

加州 將對疫苗 資格指南重大調整，加州官員25日表示，針對下一輪疫苗接種的群，將把重點關注在年齡，而不是被認為具有較高風險的特定職業。

州長紐森（Gavin Newsom）25日宣布修改計畫，保留當前的優先級列表，該列表重點關注醫護工作者和65歲及以上居民，然後擴展到教師、農場工人和急救人員。

但是誰將是下一批接種疫苗的人，洛杉磯 時報報導說，將會發生變化。根據原計劃的層級結構，第二梯隊的接種人群將優先考慮製造、運輸、商業的工人，以及被監禁人員和無家可歸者。

根據新計劃，下一個優先人群將是65歲以下的人群。只是25日尚未發布有關新標準的詳細信息，但最終可能會首先關注50歲以上的人群。

加州政府仍在努力獲得足夠的疫苗，來滿足需求之際的同時宣布此舉。州政府官員上周表示，可能要等到6月才能為所有65歲及以上的人群接種疫苗。洛杉磯縣估計，除非有更多疫苗供應，否則所有居民可能要到2022年才能接種疫苗。

加州代理衛生總監潘靄（Erica Pan）上周表示，加州每周接受30萬至50萬劑疫苗。首席科學官Paul Simon日前表示，為了在仲夏之前為洛縣所有成年人接種疫苗，每周需要50萬劑。但按照目前的分配速度，可能將持續到2022年才能完成這個目標。