回中國難 隔離最多42天 還有人在門口打地舖看守

河北保定的留學生李同學，日前完成了14天酒店隔離後，開始在家隔離。他家門口每天都有社區的人看守，不僅安裝了攝像頭，看守的人並直接打地舖睡在他家門口。（讀者提供）

受疫情影響，中美兩國之間進入最嚴苛的旅行限令。從美國回中國 不僅需要雙陰檢測 、綠碼和14天的隔離，還有人被隔離長達42天。即使在家隔離，竟有守衛直接睡在門口把關，或安裝攝像頭。從中國回美國，1月26日起也需要三日內新冠陰性報告，及七天的家中隔離，讓不少民眾慨嘆，中美之間往來進入冰凍期。

關於美國的華人或滯留美國的中國遊客回中國的限制，中國政府一直在加碼，目前要集齊雙陰檢測、總領事館發的動態綠碼，和海關指尖服務小程序的紅碼才能登機，下飛機後並開始隔離。

現在中國各個省市隔離時間各有不同，像北京現在對入境進京人員實施14+7的健康管理措施，廣東和深圳也都是執行14天酒店集中隔離，和七天社區隔離政策，期間做四次核酸檢測。湖北和昆明則是14天集中隔離，和14天社區居家隔離，期間還要做兩次核酸檢測。成都是集中隔離14天後回家還需要執行七天居家隔離，再七天不參加聚集性活動的防控政策。上海如入境目的地為除蘇浙皖之外的其他城市，須集中隔離14天，期間兩次核酸檢測。目的地為蘇浙皖三省的入境人員，在滬集中隔離三天後，轉運至當地，繼續集中隔離11天。

其中也發生隔離42天的情況，留學生陳同學是浙江寶應人，他去年冬季畢業，12月乘坐舊金山飛上海飛機，落地上海後，分別在上海、江蘇和寶應各隔離了三次14天，總共42天，直到現在還沒有回到家。陳同學自嘲說，不知道為什麼會這樣，刑事拘留都沒有那麼長。

還有人居家隔離時，或門被封上或門口有專人看守。河北保定的留學生李同學，日前完成了14天酒店隔離後，開始在家隔離。他說，他家門口每天都有社區的人看守，不僅安裝了攝像頭，因生怕他出門，看守的人並直接打地舖睡在他家門口。感覺像在坐牢，但比那些大門被焊死的人好像還好一些。

機票業者包先生表示，現在在中國隔離時間普遍拉長，但好消息是機票較之前便宜了1000元左右，現在美聯航舊金山到上海的單程機票2600元，南方航空洛杉磯飛廣州也差不多是2000多元的經濟艙機票。

對於中國回美國，美國最近也頒布新規定，聯邦疾病防治中心（CDC）要求，自1月26日起所有搭乘飛機前往美國的乘客，需提供三天內的新冠陰性報告，以減緩傳播。航空公司須在登機前，確認乘客擁有新冠陰性報告，否則須拒絕其登機。同時CDC建議乘客，在入境美國後三至五天內再次檢測新冠，並在家中自我隔離七天。

豁免人群包括美國公民 ，綠卡及其部分直系家屬（配偶，未滿21周歲的子女，或者未滿21周歲綠卡公民的父母/監護人），機組等。 對於長居中國內地的的訪客（持B簽證，無NIE字樣的（F簽、H簽、J簽、L簽、M簽，AP卡等）來說，因為不屬於豁免人群，在抵美前14天，不能在中國內地、歐洲申根區國家，英國，愛爾蘭 、伊朗和巴西逗留，包括不入境的轉機。