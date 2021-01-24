機場前聯邦安檢員騙旅客展示乳房 判60天監禁緩刑兩年

聯邦運輸安全管理局（Transportation Security Administration）一名前員工被控在洛杉磯國際機場（LAX）安檢時，以欺騙方式要求旅客展示乳房。週五，被告未對檢方對其提出的「對過境旅客實施非法監禁」控罪提出異議。（蓋提照片）

聯邦運輸安全管理局（Transportation Security Administration）一名前員工被控在洛杉磯 國際機場 （LAX）安檢時，以欺騙方式要求旅客展示乳房。週五，被告未對檢方對其提出的「對過境旅客實施非法監禁」控罪提出異議，被判處60天縣監獄 監禁，緩刑兩年。

加州檢察長辦公室周五公佈，約翰森·洛梅利（Johnathon Lomeli）對檢方對其提出的「對過境旅客實施非法監禁」控罪認罪，被判處60天縣監獄監禁，緩刑兩年。洛梅利同時要上52堂有關性强迫症改造教育，未來，他不能再擔任保安工作。

洛梅利被控在2019年6 月在洛杉磯國際機場工作期間，利用欺詐或欺騙手段將一名女子短暫監禁，期間，他以安全檢查爲名要求其展示自己的乳房。

檢察官說，這名女子告訴調查人員，洛梅利告訴她，他必須要看看她的胸罩裡面，以確保她沒有隱藏任何東西。洛梅利說要帶該旅客到另外一個私人房間做進一步安全檢查，讓她解開腰帶給與檢查。

但是，當他們獨自在電梯裡時，洛梅利告訴該名女乘客，他可以在那裡進行篩查，並命令她抬起襯衫，露出乳房，然後往下看她的褲子。

這些「檢查」結束後，洛梅利告訴該名女乘客，她可以自由出去了。在該女子準備離開時，洛梅利並補充說，她有漂亮的乳房。