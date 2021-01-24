多位南加華人跨縣接種到新冠疫苗

近日有不少並不住在長堤市的外地華人，順利在長堤市會展中心接種新冠疫苗。（長堤市會展中心網頁）

由於洛杉磯縣、橙縣、河濱縣及聖伯納汀諾縣政府都已經跟進加州政府建議，開放新冠疫苗 給65歲以上的人士接種，何處可在不必太費時費勁的情況下打到新冠疫苗，近日成為各社群平台最熱烈的討論議題。從華人 的分享來看，有些人竟然得以跨縣接種疫苗成功。

近日一位華人媽媽在社群平台上指出，她雖然住在橙縣，但上周五（22日）按照預約時間前往洛杉磯縣長堤 市會展中心（Long Beach Convention Center），在駕車等候20分鐘後，就順利的打到第一劑莫德納疫苗。

長堤市和巴沙迪那市雖然都位於洛杉磯縣境內，但因為都有自己的公共衛生局，因此提供市民疫苗接種地點。

這位華人媽媽指出，她是上周二先在一個大家流傳，可在長堤市大會堂疫苗中心打針的網址登記打針，印象中看到網上有解釋該市的疫苗施打是以市民優先，但如有空出名額會開放給鄰近城市的非市民。網上並有連串問題要她回答，比如是否已打了第一劑，是屬於醫護人員，還是65歲以上等。她如實回答並上傳保險資訊，解釋打疫苗雖然免費，但有行政費用（Administration cost）。之後她被要求選擇接種的時間。

這位已過65歲的華人媽媽說，她22日依照要求開車抵達長堤市後，發現好幾個施打的小站都是空的。輪到她時她在出示加州駕照，及已預約好的憑據（Registration Slip）之後，很快地就完成接種。

她說，在她所屬的社群平台上，有來自洛縣喜瑞都、橙縣海豹灘（Seal Beach)等城市的朋友表示，他們也在長堤市大會堂打到疫苗。但有一位住在橙縣杭廷頓灘市的朋友卻說，她在預約時間當天走路（walk in）進入長堤市大會堂打算打針，卻被拒絕。然而同日下午再度以對方要求的得來速方式（drive-through）去打針，卻被接受。

本報記者24日曾依照這位華人媽媽提供的網址上網嘗試要求打針，但上面跑出「診所已關閉，請向別的診所查看」的字樣。根據長堤市府，符合資格有意打新冠疫苗的人士，可上網址:http://www.longbeach.gov/health/diseases-and-condition/information-on/coronavirus/vaxlb/登記。

另外，由於南加一些較有規模的醫療機構目前也被分發新冠疫苗，比如凱薩醫院（ Kaiser Permanente），在南加各地有醫院的天主教醫療機構（Providence Health and Services），以及爾灣加大醫院等等。有意接種疫苗的人士，也可在家醫協助下，找到離自家最近的這類接種地點。

近日即有橙縣華人媽媽在社群平台上指出，她和夫婿23日在爾灣加大醫院打了第一劑的輝瑞疫苗，從排隊、打針對觀察15分鐘，總共不到半小時，非常有效率。