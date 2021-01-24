南加四縣如何透過官網打新冠疫苗。（示意圖，本報檔案照）

目前洛杉磯縣、橙縣 、河濱縣及聖伯納汀諾縣，都開放新冠疫苗 給65歲及以上的人士接種，各縣府除了提供疫苗給一些規模較大的醫療中心施打疫苗，民眾可詢問家醫瞭解哪裡離自宅最近之外，也可以透過縣府運營的接種中心官網登記接種。過來人指出，即使某個接種中心某個日期已經登記額滿，只要持續經常上網查看，仍會找到名額。

有意透過洛杉磯縣府提供的五個疫苗接種中心打針的人士，洛縣 預約網址是：vaccinateLAcounty.com，若無電腦和網路可致電833-540-0473（時間自8:00am至8:30pm）預約。五個中心分別在英格伍市（Inglewood）、Valencia、北嶺加州州立大學（Cal State Northridge）、波莫那市（Pomona）以及洛縣教育局Downey Education Center。

其中波莫那市的Pomona Fairplex離聖蓋博谷東區最近，有不少曾在那裡接種疫苗的華人認為，等候時間相較於洛縣其他接種中心，以及洛市的道奇球場都較短。該址是:2352 Arrow Hwy(Gate 15), Pomona, CA 91768。

洛市府目前負責運營道奇球場等接種中心，並提供疫苗給洛縣境內符合資格的人士接種，意者可透過網址https://carbonhealth.com/covid-19-vaccines，獲悉哪一個接種中心離自己最近以及是否有名額可打。該網址連接到包括道奇體育場、聖費南度娛樂公園（San Fernando Recreation Park）、林肯公園、漢森水壩和克倫蕭基督教中心（Hansen Dam and Crenshaw Christian Center）在內的接種中心。

橙縣居民若想獲得接種資訊，方式是安裝縣衛生局的App，網址https://othena.com/，然後就能在疫苗數量足夠時，接到開放預約通知。橙縣繼在安那罕迪士尼開放大型接種中心之後，又在南橙縣阿里沙維埃荷（Aliso Viejo）的創價大學（Soka University）開放第二個大型接種中心。

河濱縣可上河濱加大的醫療系統網址https://www.ruhealth.org/covid-19-vaccine%E2%80%A6登記，聖伯納汀諾縣可上縣衛生局網址https://sbcovid19.com/vaccine/登記。