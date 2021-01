參加華府動亂還在議長辦公桌前自拍 竟是FAA員工

南加標蒙(Beaumont)的居民,也是聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration,簡稱FAA) 行政僱員的Kevin Strong1月6日出現在國會大廈。(FBI圖片)

南加河濱縣(Riverside County)標蒙市(Beaumont)的居民,也是聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration,簡稱FAA) 行政僱員的一名男子,正面臨聯邦指控。法庭文件顯示,他承認參加1月6日的美國 國會大廈示威暴亂遊行 ,並在眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)辦公桌前自拍。

現年44歲的Kevin Strong上週在聯邦調查局特工的調查中承認,他1月6日進入國會大廈,並在佩洛西的辦公室前自拍照,且向特工提供他當天拍攝的照片和視頻。據稱,聯邦調查局特工還從他位於標蒙的家中繳獲兩支屬於他叔叔的槍。

Strong告訴聯邦調查局特工,他曾去華盛頓看過川普的講話並參加了 「百萬MAGA遊行」(Million MAGA March),但他並未造成任何損失或襲擊執法人員。

Strong在聖伯納汀諾縣(San Bernardino County)的FAA工作,根據FBI 紀錄,在國會大廈發生暴力騷亂之前,Strong就遭到聯邦調查局調查。因為FBI收到線報,表示Strong在過去幾個月中一直行為表現異常,包括儲存物品並告訴其他人為騷亂和抗議做好準備。FBI在國會大廈暴亂前一周就開始調查Strong。

目擊者告訴聯邦調查局特工,Strong稱將在1月6日開始第三次世界大戰,而右翼陰謀理論家的邊緣組織「匿名者Q」(QAnon)將負擔他最近購買的卡車費用。

這位目擊者還告訴調查人員,Strong一直在推廣社交媒體平台Parler,將其作為獲取信息的場所。他在自家房屋外還懸掛一個「 WW1WGA」標誌的旗幟,這是QAnon的口號,代表「我們去一個,我們全都去」(Where We Go One, We Go All)。