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參加華府動亂還在議長辦公桌前自拍 竟是FAA員工

洛杉磯訊
南加標蒙(Beaumont)的居民，也是聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration，簡稱FAA) 行政僱員的Kevin Strong1月6日出現在國會大廈。（FBI圖片）
南加標蒙(Beaumont)的居民，也是聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration，簡稱FAA) 行政僱員的Kevin Strong1月6日出現在國會大廈。（FBI圖片）

南加河濱縣（Riverside County）標蒙市(Beaumont)的居民，也是聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration，簡稱FAA) 行政僱員的一名男子，正面臨聯邦指控。法庭文件顯示，他承認參加1月6日的美國國會大廈示威暴亂遊行，並在眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）辦公桌前自拍。

現年44歲的Kevin Strong上週在聯邦調查局特工的調查中承認，他1月6日進入國會大廈，並在佩洛西的辦公室前自拍照，且向特工提供他當天拍攝的照片和視頻。據稱，聯邦調查局特工還從他位於標蒙的家中繳獲兩支屬於他叔叔的槍。

Strong告訴聯邦調查局特工，他曾去華盛頓看過川普的講話並參加了 「百萬MAGA遊行」（Million MAGA March），但他並未造成任何損失或襲擊執法人員。

Strong在聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）的FAA工作，根據FBI紀錄，在國會大廈發生暴力騷亂之前，Strong就遭到聯邦調查局調查。因為FBI收到線報，表示Strong在過去幾個月中一直行為表現異常，包括儲存物品並告訴其他人為騷亂和抗議做好準備。FBI在國會大廈暴亂前一周就開始調查Strong。

目擊者告訴聯邦調查局特工，Strong稱將在1月6日開始第三次世界大戰，而右翼陰謀理論家的邊緣組織「匿名者Q」(QAnon)將負擔他最近購買的卡車費用。

這位目擊者還告訴調查人員，Strong一直在推廣社交媒體平台Parler，將其作為獲取信息的場所。他在自家房屋外還懸掛一個「 WW1WGA」標誌的旗幟，這是QAnon的口號，代表「我們去一個，我們全都去」（Where We Go One, We Go All）。

FBI 遊行 美國

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