我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國疫情未歇 新冠確診數破2500萬大關

川普欲組新黨？共和黨顧問：他仍試圖建立自己派系

從零開始自學 華人成功翻修古董車 但建議不要嘗試

記者李雪／洛杉磯報導
從零開始自學，孫瑜花了大半年時間，自己在家翻修了一台古董車。（孫瑜提供）
從零開始自學，孫瑜花了大半年時間，自己在家翻修了一台古董車。（孫瑜提供）

家住范奈斯（Van Nuys）的華裔居民孫瑜去年10月突發奇想，計畫自己動手翻新一台古董甲殼蟲轎車(金龜車)。他開始在在網上物色二手舊車，「當時想改裝成電車，所以想只要是完整的就行」，最終花了1700元買到了一輛。接下來在差不多一年時間裡，原本毫無汽修知識的孫瑜，便開始了在車庫裡一邊學習，一邊敲敲打打的業餘生活。

影音來源：孫瑜

「一開始完全不知道從哪裡開始修，想那就先全拆下來吧」，孫瑜表示，本來計畫拆下來看需要換的零件就換，或是拆下來打磨除鏽等再裝上，但因沒有基礎，於是是想到哪拆到哪，拆不下來就看YouTube視頻學，「大部分時間玩得超開心，玩到忘乎所以」。不過接下來也帶來難題，「拆時一時爽，裝時都全忘了，不記得怎麼裝回去」，他笑說，於是又要學習研究如何組裝。

拆到一半時，他發現改裝成電車需要花費不少，一個電池組就要1萬元，發動機也要4000元，此外還要組裝電路，都是他完全不懂的知識，於是決定還是保持這輛車的現有結構就好。不過拆開汽車才發現這輛車情況比想像糟，首先是車內「地板」的鐵皮其實全都鏽穿了，「後排座的人，腳能伸到地上」。其次發動機裡面也爆炸過，孫瑜把發動機上的其他零件都拆下來還能用，又重新買了一個缸體裝上。

此外底盤用砂輪刮一遍塗防銹漆，軸承、避震、萬向節球頭等都全換了。內飾也都重新翻新一邊，座椅的皮都爛了，於是買了二手座椅，換了新的皮。「每一個零件和螺絲都拆了，每一根線都重裝了一遍，好的拆下來打磨打磨重刷漆，壞的就換，電路也是重全解」，他表示電路說明給的圖表根本看不懂，因為「是給內行看的，但外行就抓瞎」，他悶頭研究好幾天後，連蒙帶猜竟也成功了。

「從零基礎，到現在發動機原理都挺明白的」，孫瑜還自學了電焊，除了上網看視頻查資料，也買了幾本書，包括官方維修手冊、民間發動機維修手冊，噴漆的書等。唯一實在無法完成需要送到外面做的，就是外殼的噴砂除鏽，噴完再拿回來自己噴漆。不過他也因此上了「血的一課」，因為噴了底漆沒有打磨就上了黃色油漆，於是油漆用手都能刮下來，也特別不均勻，於是不得不重新再噴砂再買油漆重塗，「塗漆就花了幾千塊」。

第一次發動機跑起來的時候，他相當有成就感，因為發動機完全是他靠著看視頻和手冊組裝的，「一開始那裡該接電都不知道」。因為車是雙進氣口的缸體，買來新的卻是單進氣口的，於是自己換了之後做了一些改造，「完全不知道是否可行」，最後找了個修車師傅借來專業的扭力扳手。沒想到發動機正常運作，「兩把刷子裝出來的發動機居然可以轉，超級開心」。

但是即使享受修車過程的樂趣，孫瑜也表示不建議大家嘗試，首先因為在實施之前在網上看說翻新只要四、五千塊，結果他共花了1萬2，「要是真知道會花這麼多錢就不會做了」，「而且花出去後，發現平時不太敢開出門」。因為業餘人士自己裝的車還是有許多問題，尤其有一天他剛開出門兩個街區，方向盤忽然失靈。還好走運路上沒車，他趕緊停在路邊查看，發現有一個螺絲崩掉了，只能步行走回家拿了螺絲回來在「大街上開始修車」。這次事件後他也很擔心，只能在社區開一開，不過他也覺得車聲特別吵，「像拖拉機一樣」。

但是「自己裝出來的車能跑，已經是奇蹟」，他對此還是很有成就感，也收穫了「自己不做一遍不知道隔行如隔山」的教訓，尤其一些需要幾十年的經驗和手藝的活，例如噴漆。此外他還收穫了數千個粉絲，他把整個修車過程拍成30集「修蟲日記」系列短視頻放在抖音上，最多的一條播放量達18萬次。不過哭笑不得的是，總有網友來請教車的問題，他只能攤牌表示自己其實也是「小白」。不過當然還是學到一些修車知識，「不過僅限於1975年以前的車」。

「玩一遍就可以了，滿足好奇心，算是個超級大的玩具」，不過話雖這麼說，喜歡動手的他還是沒有閒住，疫情期間他在家又將自家廁所重裝了一遍，但他笑說：「裝完之後再也不想裝修了」。

但他不諱言：「每隔一段時間會做一些以前做不了的事，挑戰自己」，因此他家有不少他的「奇奇怪怪的點子」，例如其妻在後院養了兩隻雞，他給雞籠安裝了一個手機APP可以遙控開關的門。他最近又在研究電子工程，想要將新歌曲添加進家裡的一台太鼓達人遊戲機中。

從零開始自學，孫瑜花了大半年時間，自己在家翻修了一台古董車。（孫瑜提供）
從零開始自學，孫瑜花了大半年時間，自己在家翻修了一台古董車。（孫瑜提供）
從零開始自學，孫瑜花了大半年時間，自己在家翻修了一台古董車。（孫瑜提供）
從零開始自學，孫瑜花了大半年時間，自己在家翻修了一台古董車。（孫瑜提供）
從零開始自學，孫瑜花了大半年時間，自己在家翻修了一台古董車。（孫瑜提供）
從零開始自學，孫瑜花了大半年時間，自己在家翻修了一台古董車。（孫瑜提供）
從零開始自學，孫瑜花了大半年時間，自己在家翻修了一台古董車。（孫瑜提供）
從零開始自學，孫瑜花了大半年時間，自己在家翻修了一台古董車。（孫瑜提供）
從零開始自學，孫瑜花了大半年時間，自己在家翻修了一台古董車。（孫瑜提供）
從零開始自學，孫瑜花了大半年時間，自己在家翻修了一台古董車。（孫瑜提供）
從零開始自學，孫瑜花了大半年時間，自己在家翻修了一台古董車。（孫瑜提供）
從零開始自學，孫瑜花了大半年時間，自己在家翻修了一台古董車。（孫瑜提供）
從零開始自學，孫瑜花了大半年時間，自己在家翻修了一台古董車。（孫瑜提供）
從零開始自學，孫瑜花了大半年時間，自己在家翻修了一台古董車。（孫瑜提供）
從零開始自學，孫瑜花了大半年時間，自己在家翻修了一台古董車。（孫瑜提供）
從零開始自學，孫瑜花了大半年時間，自己在家翻修了一台古董車。（孫瑜提供）
從零開始自學，孫瑜花了大半年時間，自己在家翻修了一台古董車。（孫瑜提供）
從零開始自學，孫瑜花了大半年時間，自己在家翻修了一台古董車。（孫瑜提供）

疫情 汽車 手機

上一則

南加橙縣亞裔密集城市一男子昨晚被刺死

下一則

參加華府動亂還在議長辦公桌前自拍 竟是FAA員工

延伸閱讀

可北京直飛洛杉磯！中俄合製CR929寬體客機 拚35噸推力

可北京直飛洛杉磯！中俄合製CR929寬體客機 拚35噸推力
令人驚嘆的全新2021 Kia SORENTO 設立新的SUV標準

令人驚嘆的全新2021 Kia SORENTO 設立新的SUV標準
錦江集團收購三工廠拿到法國政府補助後 竟傳申請破產

錦江集團收購三工廠拿到法國政府補助後 竟傳申請破產
中國送機器人上月球 歐盟受刺激擬成立太空聯盟

中國送機器人上月球 歐盟受刺激擬成立太空聯盟

解決「心臟病」！殲20裝備國產發動機

解決「心臟病」！殲20裝備國產發動機
中國決心南海抗美 港媒：永暑礁部署運20

中國決心南海抗美 港媒：永暑礁部署運20

熱門新聞

LL和妹妹雙雙感染新冠病毒，隔離十多天後雙雙轉陰，目前已恢復活力去猛獁山滑雪。（LL提供）

不想浪費 華裔餐桌上這麼做 與姊妹雙染疫

2021-01-22 20:41
16日晚被迫住進重症監護室的張秀娟，目前正與病毒頑强抗爭。(凱薩醫院)

華人一家三口感染 兒好轉 母進ICU 父愈來愈差

2021-01-17 18:23

驚！南加多人出現過敏反應 一批莫德納疫苗恐被喊停

2021-01-18 17:45
中國女明星鄭爽捲入代孕生子風波。（鄭爽微博）

在美找代孕？中國女星遭熱搜

2021-01-18 18:22
林永健再次講述自己的切身體會，形容副作用像是坐過山車。(林永健提供)

華裔醫生打第二針疫苗 副作用更多「像坐過山車」

2021-01-16 17:15
兩名涉案華裔嫌犯。（警方提供）

河濱民宅槍戰3死 3華人涉案

2021-01-22 19:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
曼哈頓華人長巴站 12人圍毆1男 先扒褲再捅刀

曼哈頓華人長巴站 12人圍毆1男 先扒褲再捅刀

共和黨溫和派難配合 1400元紓困恐耗時數月或不到位

共和黨溫和派難配合 1400元紓困恐耗時數月或不到位
確診者偽造檢測報告返華 中領館警告追究法律責任

確診者偽造檢測報告返華 中領館警告追究法律責任
參院彈劾川普「機率幾乎零」 CNN：除非政治氛圍劇變

參院彈劾川普「機率幾乎零」 CNN：除非政治氛圍劇變
美去年成屋銷售 創14年來最佳表現 2原因帶動買房

美去年成屋銷售 創14年來最佳表現 2原因帶動買房