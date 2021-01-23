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洛杉磯縣新冠肺炎死亡人數突破1萬5000

【洛杉磯訊】
洛縣疫苗接種進展慢。（網路圖片）
洛縣疫苗接種進展慢。（網路圖片）

洛縣近期疫情有所降溫，但危機遠未解除。洛杉磯縣23日新冠肺炎死亡人數突破1萬5000人，其中三分之一為聖誕節之後新增的死者。

洛杉磯縣23日新增新冠肺炎死亡病例269人，新增確診病例1萬537人。當天新冠肺炎住院人數有6881人，其中ICU重病患佔了24%。這是自12月29日以來，單日住院人數下降至7000人以下。儘管住院人數有所下降，醫護人員和ICU病房依舊是超負荷狀態。南加州醫院ICU可用病床為零。

在新增的269死亡病例中，其82人為80歲以上老人，85人為65歲至79歲，52人為50歲至64歲，15人為30至49歲。還有一人為18至29歲。

洛縣新增由新冠病毒引發的「小兒多系統發炎症候群」（MIS-C）八個病例。洛縣該病累積人數達62個兒童。其中一名兒童死亡。

洛縣衛生局科學主管Paul Simon醫師表示，近期各項指標顯示疫情好轉，包括住院人數下降，陽性率降低，急診室新冠病人看診人數減少等。但他表示，即使這樣，新冠病人住院人數、確診數、死亡人數仍處在高位。他說，即使曙光乍現，民眾仍要保持警惕。

近日洛縣65歲以上老人開始了疫苗接種，但預約網站、電話擁擠讓民眾焦慮不堪。Paul Simon表示，本周洛縣幾大疫苗接種中心，每天約可服務4000人，但因為疫苗供應量有限，下周每天施打數量下降至2000到2500人。

洛縣下周預計將收到14萬3900劑疫苗，但要為已打第一針的民眾保存第二針劑，因此新增施打疫苗人數很有限。洛縣衛生局局長費若曾表示，下周將有3萬7900人可打第一針疫苗。

Paul Simon說，最新數字顯示洛縣已經為44萬1140人接種了疫苗。如果洛縣不能提升目前的每周15萬劑施打疫苗數，恐怕要等到明年才會完成疫苗接種計畫。假如每周接種數量可提升至50萬人，那麼今夏就可以完成洛縣600萬成人中75%的接種數量。

洛縣 疫苗 新冠肺炎

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