南加華人聚居城市 警匪徹夜對峙

西裔嫌犯Angel Gandara與警方對峙數小時之久。（阿罕布拉市警局提供）

華人 聚居的阿罕布拉 市日前發生警匪徹夜對峙案，起因是嫌犯曾與他人發生口角後開槍傷人。阿罕布拉市警局發言人Gomez表示，在眾多警局機構的通力協作下，西裔嫌犯Angel Gandara已經被逮捕。警匪長時間對峙的緊張場面，讓部分居民被迫撤離家園、夜不能寐。

阿罕布拉市警局發言人Gomez表示，1月15日晚約9時，嫌犯Angel Gandara在阿罕布拉市南一街附近，與一名20歲左右的居民發生口角，並掏槍射擊。子彈從該年輕居民身旁飛過，射穿房屋墻壁，並擦傷屋內一名50歲年長女性的手臂。後者送醫治療後在23日出院。

嫌犯在警員趕到現場前，還掏槍威脅附近出門查看狀況的鄰居。阿市警局在1月15日晚沒有將嫌犯逮捕歸案，警局也拒絕透露嫌犯與受害者發生口角的具體原因。

經過數日調查，阿市警局21日在南Granada大道100號附近發現嫌犯出沒，當晚11時出動警力包圍嫌犯所在的居民區；在長達數小時嘗試說服嫌犯投降未果後，警方22日早晨5時42分派出特別行動組攻入公寓，將嫌犯逮捕。警匪對峙過程中沒有傷及他人。

警方在攻入嫌犯據守的房屋前，還將附近住戶全部疏散，並出動直升機實時監控公寓情況。如此大陣仗徹夜抓捕，讓許多附近居民難以入眠。有居民抱怨，警局直升機在天空久久盤旋，噪音讓人徹夜難眠。不過亦有居民指出，警局嚴肅對待槍擊案件，有利於維護社區安全。

案發地附近的住戶以西裔居多。阿市警局將於26日（下周二），將本案呈報洛縣 檢察官辦公室，由後者繼續調查並提起訴訟。