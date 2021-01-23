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南加疫苗普及恐遇阻 無證移民不願接種

編譯組／綜合報導
部分移工不願接種，因為害怕身分洩漏，加上語言不通，錯誤訊息又滿天飛。（美聯社）
部分移工不願接種，因為害怕身分洩漏，加上語言不通，錯誤訊息又滿天飛。（美聯社）

加州全面接種疫苗的計畫，可能在南加遇到阻礙。當地多數農工都面臨類似問題，部分人害怕接種疫苗的同時，非法入境的身分被揭露而遭到驅逐，加上很多人就算身分合法，但不諳英語因此難以預約接種，更多人是因為二手傳播的錯誤資訊而對疫苗心存恐懼。

美國現有1100萬非法入境者，很多人擔心在預約或接種時身分曝光，因此不願意接種疫苗。加上前任川普政府對移民政策的大幅緊縮，更讓非法入境的人擔心身分曝光。有些錯誤資訊更宣稱，政府會在接種同時偷偷植入晶片，以追蹤非法入境者。

這些情況都讓防疫出現漏洞，部分團體近來就發起下鄉行動，希望以母語傳達正確資訊，並勸服農工接種，全美零工團結網絡（National Day Laborer Organizing Network）就是其中之一。

團體負責人之一Pablo Alvarado表示，他們最近就說服了南加一處葡萄園的農工，集體接種疫苗。這些團體的做法是，以西語或墨西哥原住民語言Purépecha直接向農工解釋，釐清錯誤資訊，並說服他們接種疫苗。

另外社群平台上的西語廣播也發揮作用。許多自己就是移工或低收的的主持人，透過廣播讓南加鄉間30萬聽眾知道正確訊息。Pablo Alvarado表示，破解錯誤認知，正是說服移工接種的第一步。

不過，就算身分合法，通曉英文，但是之前的錯誤資訊太多，還是讓某些移民不願接種。住在紐約、58歲的Daniel Cortés就告訴美聯社，他八年來從未生病，而且都有照防疫規定來做，萬一接種疫苗後出現不良反應，不是太划不來了？

 

疫苗 非法入境 南加

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