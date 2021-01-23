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反同性戀 南加華人聚居城市教會遭投擲炸彈

艾爾蒙地市訊
First Works Baptist教會遭人投擲炸彈。（First Works Baptist臉書）
First Works Baptist教會遭人投擲炸彈。（First Works Baptist臉書）

南加華人聚居的艾爾蒙地市，23日凌晨有教會驚傳爆炸聲。警局指出，事件沒有造成人員傷亡，教堂遭投擲自製炸彈，應該與其反對「同性戀（same-sex relationships）」，並與相關團體關係緊張有關。

案發教堂位於Tyler大道2600號，名叫First Works Baptist教會。洛縣消防局警官Christopher Cano表示，巡警最早聽到爆炸聲，起初以為是變壓器故障；但趕到現場後，發現是有人朝教堂投擲炸彈。消防員與其他警員在凌晨1時15分趕到，並包圍附近區域。

出於安全考量，洛縣警局出動拆彈小組介入調查，不過沒有發現其他炸彈。Cano指出，炸彈破壞教堂的窗戶，所幸事發時無人在場，因此沒有造成人員傷亡。

First Works Baptist教會被南部貧窮法律中心（ Southern Poverty Law Center）定義為反LGBTQ團體，在Charge.org上有超過1萬4700人聯署，要求其搬離艾爾蒙地市。

該教會的牧師Bruce Mejia在近期與社區關係緊張後，曾向警局報案稱有人通過社交媒體向教會發生縱火威脅。艾爾蒙地市警局局長David Reynoso表示，會持續關注事件。

截至23日上午11時，教會暫未對被投擲炸彈做出回應。警方也仍未逮捕任何嫌犯。

First Works Baptist教會遭人投擲炸彈。（KTLA）
First Works Baptist教會遭人投擲炸彈。（KTLA）

艾爾蒙地 洛縣 南加

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