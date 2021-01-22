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河濱縣疫苗23日登記 預約名額一萬

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接種新冠疫苗。（San Antonio Regional Hospital提供）
接種新冠疫苗。（San Antonio Regional Hospital提供）

【河濱訊】河濱縣公共衛生局22日表示，已到新冠肺炎疫苗預約名額大約1萬個，自23日午間開始提供65歲及以上年長居民預約登記，預約登記先到先得。預約成功後，可至1月25日才開放的四個地點，包括科洛納（Corona）、米尼菲（Menifee）、標蒙（Beaumont）以及印地歐（Indio）接種疫苗。

近日河濱縣府設立疫苗接種預約登記網站，由於預約者在短時間內大量上網登記，導致系統超載當機，引來不少抱怨，縣府積極排除故障，希望確保預約登記穩定順暢。不過在切換網站時，民眾再次遇到超載當機問題，令很多人感到無奈。

河濱縣新設立四個大型接種中心，於25日（周一）至29日（周五）上午8時30分開始至午後4時30分運作，提供65歲及以上年長者接種疫苗，分別在：科洛納高中（Corona HS,1150 W. 10th St., Corona）、傳承高中（Heritage HS, 26001 Briggs Rd. Menifee）、聖格爾戈尼奧中學（San Gorgnio MS, 1591 Cherry Ave., Beaumont）、印地歐市場（Indio Fairgrounds, Fullerwider Auditorium, 46350 Arabia St. Indio）。

65歲及以上年長者可在23日午間開始上網rivcoph.org/COVID-19-Vaccine登記預約，若需要協助可致電211。需要提醒的是，前往接種疫苗前要準備隨身攜帶年齡和住址相關證明文件。

河濱縣府發言人表示，目前提供符合資格接種者，包括65歲及以上年長者、一線醫護人員、執法人員、急救人員及農場工人。合格接種者大約有70萬人，但目前該縣僅獲得疫苗15萬7775劑。

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