南加3華人入室搶劫 與住戶槍戰3死

兩名涉案華裔嫌犯。（警方提供）

南加羅蘭岡 三名華人 涉嫌在內陸持槍入室搶劫並犯下兩條命案，近日被控多項重罪。這起命案發生在2020年聖誕節期間，嫌犯持槍闖入河濱縣縣屬地拉克瑞斯塔（La Cresta）一棟民宅，其中一名嫌犯遭槍擊死亡，一名嫌犯在犯案當天被捕，還有一名嫌犯逃跑直到2021年1月被洛杉磯縣警方抓獲。

三名嫌犯均是羅蘭岡居民，33歲的楊東（Dong Yang，譯音）、34歲的張通順（Michael Tong Shun Zhang，譯音）及38歲的林望（Wang Lin，譯音）。案發時間是2020年聖誕節次日晨4時許，地點在茉莉塔市（Murriteta) Calle de Lobo 37000號街區。警察抵達現場時發現有三人死亡，其中兩名死者是居民，另一名死者是嫌犯。另一名嫌犯駕車跑走，還有一人遭槍傷送醫，後被警方確認為嫌犯被捕。警方確定涉案人均是男性，三名嫌犯意圖闖入民宅搶劫，並與室內居民交火。

警方表示，受傷送醫的嫌犯張通順，被捕後遭控謀殺罪名、企圖謀殺以及入室搶劫等罪名。另一名嫌犯楊東，於2021年1月15日在洛縣天普市被警方攔截，21日被控入室搶劫罪。

警方稱，搶案中被射殺的三人包括嫌犯林望，38歲，羅蘭岡居民。另兩名死者分別是45歲亞利桑那州Bullhead市居民Alejandro Camacho和Jose Martin，警方未透露Jose Martin具體資訊。有河濱縣華人居民說，這起案件涉及毒品 交易，雙方發生糾紛交火。但這個說法尚未獲警方證實。

據暸解，雖然河濱縣下令禁止非法大麻和打擊毒品交易，但內陸非法大麻及毒品交易仍在持續，並對社區造成致命威脅。2020年初開始至今，警方處理了多起涉及大麻種植及毒品交易相關案件，已有10餘人死亡、數十人遭拘捕包括部分華人。