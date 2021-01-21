華人多的療養院爆疫情 先後80多人確診 八人死亡

療養院大門上貼滿衛生指南。（記者王全秀子／攝影）

此次新冠疫情 中療養院 成為重災區，洛杉磯縣聖蓋博 谷華人聚居城市的療養院接二連三爆出疫情。洛杉磯縣公共衛生局按照各個城市的確診病例和死亡病例統計疫情，但病例大部分來自療養院。華人聚居的聖蓋博市（San Gabriel）的Ivy Creek療養院（Ivy Creek Healthcare and Wellness Centre）日前爆發疫情，共八人因新冠喪生；員工證實，療養院內有不少華裔員工和住戶。

知情讀者曾向本報爆料稱，在元旦前夕，該療養院的確診病例從12月30日的四名員工、五名老人，增加至12月31日的35名老人確診。該療養院在去年9月也曾爆發過一次疫情，12月20日開始又有員工和老人檢測出陽性，而到了12月30日和31日更呈現爆發式增長。

根據洛縣公衛局1月20日最後一次更新療養院疫情統計數字顯示，該療養院已先後有33名工作人員和52名住戶確診，八人死亡。

Ivy Creek療養院位於聖蓋博市Bridge街和Las Tunas街路口，本報記者走訪該療養院，遇到正在停車場休息和吃點心的兩名華裔員工。當記者詢問療養院目前情況，以及是否接種新冠疫苗時。他們表示一切穩定，員工和住戶都已經完成接種疫苗。當談到是否擔心或恐懼如今各地爆發式增長病例時，其中一名員工淡定表示，只要做好防護即可。

這兩位員工並證實，療養院內有不少華裔員工和住戶，但其他詳情都不願多談。

這間療養院的地理位置雖靠近Las Tunas街，但實際上旁邊就是居民區，非常安靜。大門口的門窗上貼滿衛生指令及通告，除了聯邦疾病防治中心（CDC）的衛生指南外，院方還用中英雙語通知「為了保護養老院居民和病人安全，現在不允許探視，直到下次通知」。

門口處還提供免洗手液消毒，只是大門緊閉，進入前須先按門鈴。即便是在院內上班的工作人員，也必須先按門鈴，等待裡面的員工回應才能放行。在本報記者求證療養院疫情最新狀況時，一名洋人面孔的女性員工回應說，目前療養院正在做年度評估（Federal Medicare/ Medicaid Inspection Survey），相關負責人無法回應，並稱她只是普通工作人員，無權回應和透露任何情況。

聖蓋博華裔市議員丁言愉（Tony Ding）表示，聖蓋博市大部分病例來自療養院，約有六家療養院，相較於周邊其他城市算是較多，因此病例率較高。他也提到，如何控制療養院的疫情，主要管理部門是洛縣衛生局和CDC，市府無權插手。但市府仍是非常關心，因此如果衛生部門在控制疫情，如需消防局配合，他們也會協助。

丁言愉說，疫情初期可能大家還未關注到療養院，而其中有些機構缺乏個人防護物資（PPE），有社區組織曾主動洽詢和捐贈物資。未來新冠疫苗供應增加後，他希望協助聖市療養院、超市等必要行業員工接種。

他提到療養院員工很辛苦，可能因收入需求不得不往返於數個療養院之間工作，也可能增加感染病毒的風險，因此為這些員工盡快施打疫苗有助於控制疫情，以及保護他們及療養院住戶的健康安全。