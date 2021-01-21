迫於生計華人從事接送 雖戴口罩仍被乘客感染新冠

部分從事接送業務的駕駛，也面臨新冠感染危險。（記者啟鉻／攝影）

自南加州發生疫情以來，雖然政府要求居家避疫，加強防疫措施。但從事汽車接送服務的華人 移民為了生計，仍在疫情中持續這項業務，有些人因此很不幸地感染新冠肺炎 。華人周先生說，他的親友從事接送，雖都戴口罩但在2020年末仍染上新冠肺炎，還好經過三周在家護理，基本痊癒。但其妻卻開始感到不適，然而初步檢測 結果是陰性。

周先生說，染上新冠肺炎的親友是他的妻舅，現年55歲，住在鮑爾溫公園市，來美多年，一直從事接送工作，他本人不願意接受採訪。先前他的妻舅經常接送一位70多歲華裔女性長者，到醫院做腎病治療。2020年12月末，這位長者說身體很不舒服，希望將她送到醫院診斷。其妻舅駕車送對方到醫院後，對方被確診感染新冠肺炎，並因有糖尿病在五個小時後就過世了。

周先生表示，妻舅當時在接送這位長者的過程中，都有戴口罩。但在返家後約一周，就出現全身乏力，筋骨酸痛，甚至疼的在沙發上翻來覆去，但未發燒。於是去醫院檢測，結果被檢測是新冠陽性。妻舅當時很想住院，但因為醫院還有病情更嚴重的病人，醫師未允許住院，只開了一些消炎藥給他。

周先生懂一些中醫，就要妻舅在家護理，一邊用消炎藥，一邊採用中醫療法，比如用金桔煮熟泡茶飲，溫水泡檸檬加蜂蜜等。這樣過了約三周時間，妻舅症狀漸漸減輕，但仍時好時壞，並堅持用中醫療法，目前症狀基本消除。但妻舅的太太，也出現了輕微感染症狀，但檢測是新冠陰性，還在觀察中。

周先生說，妻舅在駕車接送客人時，很注意避疫，都戴兩層口罩，但還是被病毒感染，可見新冠病毒防不勝防。

本報記者20日曾聯絡周先生的妻舅，希望採訪他但遭到婉拒。然而通過這件事，周先生與其妻舅都認為，新冠肺炎其實沒有什麼可怕的，只要沒有基礎病、注意避疫，若有初期症狀用中醫療法，就能轉危為安。其妻舅並認為，應該準備酒精消毒噴劑，頻繁在車內消毒。

周先生並提到，他姐夫的一位友人從事裝修多年，於2020年下半年感染新冠病故，與身體患有基礎病有關。

從事遠途接送的邸先生則說，聽說過一些華人從事接送服務染疫，他為了避免有感染者乘車，往往事先做足了避疫措施，比如量對方體溫和要求對方提供檢測結果等。

他說，為了避免中途乘客下車到超市或餐廳找衛生間意外感染，特別替女乘客準備了兩個較大的傘，讓她們在中途內急時，用傘遮擋在路邊方便。但男士要方便就不這麼費勁了。同時他盡量避免到超市以及人多的地方，以免出現病毒交叉感染。