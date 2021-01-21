我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登對中國態度 估像「鴛鴦鍋」 這裡辣、那裡不辣

史上第三度動用豁免權 奧斯丁可望順利出任防長

迫於生計華人從事接送 雖戴口罩仍被乘客感染新冠

記者啟鉻／洛杉磯報導
部分從事接送業務的駕駛，也面臨新冠感染危險。（記者啟鉻／攝影）
部分從事接送業務的駕駛，也面臨新冠感染危險。（記者啟鉻／攝影）

自南加州發生疫情以來，雖然政府要求居家避疫，加強防疫措施。但從事汽車接送服務的華人移民為了生計，仍在疫情中持續這項業務，有些人因此很不幸地感染新冠肺炎。華人周先生說，他的親友從事接送，雖都戴口罩但在2020年末仍染上新冠肺炎，還好經過三周在家護理，基本痊癒。但其妻卻開始感到不適，然而初步檢測結果是陰性。

周先生說，染上新冠肺炎的親友是他的妻舅，現年55歲，住在鮑爾溫公園市，來美多年，一直從事接送工作，他本人不願意接受採訪。先前他的妻舅經常接送一位70多歲華裔女性長者，到醫院做腎病治療。2020年12月末，這位長者說身體很不舒服，希望將她送到醫院診斷。其妻舅駕車送對方到醫院後，對方被確診感染新冠肺炎，並因有糖尿病在五個小時後就過世了。

周先生表示，妻舅當時在接送這位長者的過程中，都有戴口罩。但在返家後約一周，就出現全身乏力，筋骨酸痛，甚至疼的在沙發上翻來覆去，但未發燒。於是去醫院檢測，結果被檢測是新冠陽性。妻舅當時很想住院，但因為醫院還有病情更嚴重的病人，醫師未允許住院，只開了一些消炎藥給他。

周先生懂一些中醫，就要妻舅在家護理，一邊用消炎藥，一邊採用中醫療法，比如用金桔煮熟泡茶飲，溫水泡檸檬加蜂蜜等。這樣過了約三周時間，妻舅症狀漸漸減輕，但仍時好時壞，並堅持用中醫療法，目前症狀基本消除。但妻舅的太太，也出現了輕微感染症狀，但檢測是新冠陰性，還在觀察中。

周先生說，妻舅在駕車接送客人時，很注意避疫，都戴兩層口罩，但還是被病毒感染，可見新冠病毒防不勝防。

本報記者20日曾聯絡周先生的妻舅，希望採訪他但遭到婉拒。然而通過這件事，周先生與其妻舅都認為，新冠肺炎其實沒有什麼可怕的，只要沒有基礎病、注意避疫，若有初期症狀用中醫療法，就能轉危為安。其妻舅並認為，應該準備酒精消毒噴劑，頻繁在車內消毒。

周先生並提到，他姐夫的一位友人從事裝修多年，於2020年下半年感染新冠病故，與身體患有基礎病有關。

從事遠途接送的邸先生則說，聽說過一些華人從事接送服務染疫，他為了避免有感染者乘車，往往事先做足了避疫措施，比如量對方體溫和要求對方提供檢測結果等。

他說，為了避免中途乘客下車到超市或餐廳找衛生間意外感染，特別替女乘客準備了兩個較大的傘，讓她們在中途內急時，用傘遮擋在路邊方便。但男士要方便就不這麼費勁了。同時他盡量避免到超市以及人多的地方，以免出現病毒交叉感染。

檢測 新冠肺炎 華人

上一則

洛杉磯市夜火燒垮空置樓 消防撲救保住周邊商廈

延伸閱讀

紐約州眾議員致信拜登 促公開養老院染疫死亡真實數字

紐約州眾議員致信拜登 促公開養老院染疫死亡真實數字
蘇福克警局分局局長病逝！ 確診到離世只有17天

蘇福克警局分局局長病逝！ 確診到離世只有17天

新州近600師生染新冠返校更難 賓州疫情創新高

新州近600師生染新冠返校更難 賓州疫情創新高
消毒清潔產品需求大增 寶鹼調高財測

消毒清潔產品需求大增 寶鹼調高財測
7天9.3萬染疫病殁 變種病毒入侵60國

7天9.3萬染疫病殁 變種病毒入侵60國
性衝動女住院和病友做愛 台大沒顧好判賠

性衝動女住院和病友做愛 台大沒顧好判賠

熱門新聞

林永健再次講述自己的切身體會，形容副作用像是坐過山車。(林永健提供)

華裔醫生打第二針疫苗 副作用更多「像坐過山車」

2021-01-16 17:15
16日晚被迫住進重症監護室的張秀娟，目前正與病毒頑强抗爭。(凱薩醫院)

華人一家三口感染 兒好轉 母進ICU 父愈來愈差

2021-01-17 18:23

驚！南加多人出現過敏反應 一批莫德納疫苗恐被喊停

2021-01-18 17:45
Jeff Engman出現肺部膿腫後遺症。（ABC7）

越來越多新冠輕症患者 康復後出現後遺症

2021-01-16 14:35
洛杉磯道奇體育場改為大型新冠病毒檢測中心。（電視截圖）

洛杉磯縣疫情最新：每3人就有1人感染病毒

2021-01-14 14:30
疫苗注射前，這些注意事項不能不知道。 路透

新冠疫苗注射前六個必知

2021-01-13 13:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／拜登視訊向近千名任命官員監誓

不斷更新／拜登視訊向近千名任命官員監誓
陰謀論者相約拜登就職日示威 「萬人響應一人到場」

陰謀論者相約拜登就職日示威 「萬人響應一人到場」
拜登就職典禮 亞裔特勤吸睛

拜登就職典禮 亞裔特勤吸睛
南韓直播主低胸裝吃播 意外錄到老闆娘偷譙瘋女人

南韓直播主低胸裝吃播 意外錄到老闆娘偷譙瘋女人
總統就職他倆造型最吸睛！迷因圖在網路上瘋傳

總統就職他倆造型最吸睛！迷因圖在網路上瘋傳