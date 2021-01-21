洛杉磯市夜火燒垮空置樓 消防撲救保住周邊商廈

洛杉磯市海德公園社區20日深夜大火，消防員奮力滅火保住相鄰商場店家。（洛市消防局圖片）

洛杉磯 市海德公園（Hyde Park）社區20日深夜大火，160名消防員奮力撲救，起火點空置商業樓被燒垮，但周遭商業建築得以保全免於焚毁。

影音來源：洛杉磯市消防局

1月20日深夜12:24，洛杉磯市消防局（LAFD）接獲報警，在海德公園社區4401 S Crenshaw大街有建築物起火。當消防員抵達火場時，發現一座兩層樓空置商業建築的屋頂起火燃燒。消防員立即展開滅火行動，一隊進入建築物內，另一隊登上屋頂分頭滅火。

然而火焰蔓延迅速，進入建築物內的消防員遇到了樓層結構的阻隔，一時難以到達起火點。在大火燃燒30分鐘後，擔憂建築結構的穩定性及火勢猛烈，消防局不得不採取防禦戰術，從樓內和屋頂上撤出了所有消防隊員，改用梯形管道和大直徑水管線，從戶外噴射水柱澆灌火焰， 持續90分鐘撲滅了大火。

在起火點三呎外有一座相鄰的三層樓商業大廈，消防員調動多支水管組成防火牆阻擋火焰蔓延，最終救下了這棟建築物，免於被大火吞噬。

這場滅火行動由洛市消防局助理局長凱普納（Katie Kepner）領隊指揮， 160名消防員上陣，高空澆灌，側面噴水，多管齊下，協同作戰。雖然，起火的商業建築被燒塌，但周邊相鄰的商場店家安然無恙，完整保全下來。有一名消防員受傷但無生命危險，送醫處理。

目前，洛市消防局縱火 和反恐小組，正依據重大緊急事件規程，對該起火災事故積極調查。