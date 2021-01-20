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米其林三星美食也外賣 價格只是堂食的五分之一

記者張宏／洛杉磯報導
廚師Chris Oh的KBBQ就讓民眾在家上演韓國城燒酒燒烤盛宴。（餐廳圖片）
廚師Chris Oh的KBBQ就讓民眾在家上演韓國城燒酒燒烤盛宴。（餐廳圖片）

疫情持續，有越來越多的高檔餐廳加入外賣潮流，其中不乏米其林餐廳。對於那些吃膩中餐，想品嚐色香味俱全高級餐的華人來說，點米其林外賣不僅品相味道一流，價格也比去餐廳堂吃更公道。

洛杉磯華人林小姐最近過生日，她先生幫她預定了Vespertine餐廳推出的Alinea套餐。她說，Alinea是芝加哥的米其林三星餐廳，是美食界的傳奇，它的廚師Grant Achatz更是一名傳奇人物。她能在洛杉磯有幸吃到，非常開心。餐廳外賣非常專業，每個菜品都用獨立盒子包裝，品相基本和餐廳品嚐保持一致。附贈各種擺盤的道具，包括盤子、花等，且每道菜詳細介紹吃法和加熱時間。在家吃的一頓飯，他們看就餐說明、拍照、品嚐等花了三、四個小時才吃完，相當有儀式感。食物的味道也非常優秀，這頓飯如果在餐廳品嚐可能需要每人500元，但是外賣只要100多元，相當公道。

洛杉磯的餐廳Vespertine主廚Jordan Kahn，為了向芝加哥現代主義美食先驅的Alinea致敬，推出米其林三星的豪華套餐外賣。價值115元每人的套餐即使是外賣，在擺盤、器具和細節上也毫不怠慢。餐廳發言人Jordan Neuman表示，這是12月開始的限時外賣活動，推出價格品嚐版115元和DIY版95元兩檔菜單，菜單料理包括牡蠣Cake、鴨肉、牛肉等，還有Alinea的特製甜品等。

這一個月銷售狀況非常成功，也讓他們對外賣形式獲得更大信心，同時很多客人開始享受在家DIY做大廚的感覺。預定DIY套餐的人數從20%增加到40%。

對於熱愛美食的華人來說，在家吃米其林餐別有一番滋味，華人王女士平時就很喜歡吃米其林餐廳，現在因為疫情，無法去餐廳堂吃，她就開始點米其林外賣。她說，米其林外賣比堂吃經濟實惠，價格一般在100至200元左右，且外賣品相擺盤都很精緻，即時在家品嚐也是一種享受。尤其一些日式料理的米其林餐廳非常難定，要預定很久，且有些不提供外送服務，要自己去取。即使這樣她依然熱情不減，想在疫情結束前，吃遍喜歡餐廳的外賣。

不同風味的餐廳都加入了外賣的大軍，即使繁瑣如韓國燒烤也推出外賣版，像是廚師Chris Oh的Chris’ Korean BBQ就讓民眾在家上演韓國城燒酒燒烤盛宴。它有兩人60元和四人100元的套餐，包括一磅的醃製肉類（排骨，烤肉或豬肚等），及米飯，蘸醬等，還可訂購燒酒和便攜式台式燃燒器和烤盤 。

The Finishing Gourmet 餐廳將精緻牛排送到客人家裡，採用USDA牛肉和美國和牛，客人只需在家裡加熱一兩分鐘就可還原餐廳美味。

Vespertine餐廳推出向芝加哥現代主義美食先驅的Alinea致敬的限時外賣...
Vespertine餐廳推出向芝加哥現代主義美食先驅的Alinea致敬的限時外賣套餐。（餐廳提供）
The Finishing Gourmet 提供高級牛排外送。（餐廳網站圖片）
The Finishing Gourmet 提供高級牛排外送。（餐廳網站圖片）
廚師Chris Oh的Chris’ Korean BBQ就讓民眾在家上演韓國城燒...
廚師Chris Oh的Chris’ Korean BBQ就讓民眾在家上演韓國城燒酒燒烤盛宴。（餐廳圖片）
廚師Chris Oh的Chris’ Korean BBQ就讓民眾在家上演韓國城燒...
廚師Chris Oh的Chris’ Korean BBQ就讓民眾在家上演韓國城燒酒燒烤盛宴。（餐廳圖片）
廚師Chris Oh的KBBQ就讓民眾在家上演韓國城燒酒燒烤盛宴。（餐廳圖片）
廚師Chris Oh的KBBQ就讓民眾在家上演韓國城燒酒燒烤盛宴。（餐廳圖片）
Vespertine餐廳推出向芝加哥現代主義美食先驅的Alinea致敬的限時外賣...
Vespertine餐廳推出向芝加哥現代主義美食先驅的Alinea致敬的限時外賣套餐。（餐廳提供）
Vespertine餐廳推出的Alinea套餐。（餐廳提供）
Vespertine餐廳推出的Alinea套餐。（餐廳提供）

華人 疫情 洛杉磯

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