米其林三星美食也外賣 價格只是堂食的五分之一

廚師Chris Oh的KBBQ就讓民眾在家上演韓國城燒酒燒烤盛宴。（餐廳圖片）

疫情 持續，有越來越多的高檔餐廳加入外賣潮流，其中不乏米其林餐廳。對於那些吃膩中餐，想品嚐色香味俱全高級餐的華人 來說，點米其林外賣不僅品相味道一流，價格也比去餐廳堂吃更公道。

洛杉磯 華人林小姐最近過生日，她先生幫她預定了Vespertine餐廳推出的Alinea套餐。她說，Alinea是芝加哥的米其林三星餐廳，是美食界的傳奇，它的廚師Grant Achatz更是一名傳奇人物。她能在洛杉磯有幸吃到，非常開心。餐廳外賣非常專業，每個菜品都用獨立盒子包裝，品相基本和餐廳品嚐保持一致。附贈各種擺盤的道具，包括盤子、花等，且每道菜詳細介紹吃法和加熱時間。在家吃的一頓飯，他們看就餐說明、拍照、品嚐等花了三、四個小時才吃完，相當有儀式感。食物的味道也非常優秀，這頓飯如果在餐廳品嚐可能需要每人500元，但是外賣只要100多元，相當公道。

洛杉磯的餐廳Vespertine主廚Jordan Kahn，為了向芝加哥現代主義美食先驅的Alinea致敬，推出米其林三星的豪華套餐外賣。價值115元每人的套餐即使是外賣，在擺盤、器具和細節上也毫不怠慢。餐廳發言人Jordan Neuman表示，這是12月開始的限時外賣活動，推出價格品嚐版115元和DIY版95元兩檔菜單，菜單料理包括牡蠣Cake、鴨肉、牛肉等，還有Alinea的特製甜品等。

這一個月銷售狀況非常成功，也讓他們對外賣形式獲得更大信心，同時很多客人開始享受在家DIY做大廚的感覺。預定DIY套餐的人數從20%增加到40%。

對於熱愛美食的華人來說，在家吃米其林餐別有一番滋味，華人王女士平時就很喜歡吃米其林餐廳，現在因為疫情，無法去餐廳堂吃，她就開始點米其林外賣。她說，米其林外賣比堂吃經濟實惠，價格一般在100至200元左右，且外賣品相擺盤都很精緻，即時在家品嚐也是一種享受。尤其一些日式料理的米其林餐廳非常難定，要預定很久，且有些不提供外送服務，要自己去取。即使這樣她依然熱情不減，想在疫情結束前，吃遍喜歡餐廳的外賣。

不同風味的餐廳都加入了外賣的大軍，即使繁瑣如韓國燒烤也推出外賣版，像是廚師Chris Oh的Chris’ Korean BBQ就讓民眾在家上演韓國城燒酒燒烤盛宴。它有兩人60元和四人100元的套餐，包括一磅的醃製肉類（排骨，烤肉或豬肚等），及米飯，蘸醬等，還可訂購燒酒和便攜式台式燃燒器和烤盤 。

The Finishing Gourmet 餐廳將精緻牛排送到客人家裡，採用USDA牛肉和美國和牛，客人只需在家裡加熱一兩分鐘就可還原餐廳美味。