學者:川普任上經濟強勁 外交優秀 新政府挑戰多

洛杉磯加大安德森經濟預測中心經濟專家俞偉雄。（洛杉磯加大網站）

拜登 新政府20日就任，讓總統大選中持不同政見的各方陣營，暫時放下意識形態，聚焦事關千家萬戶每日三餐的美國 經濟。華人經濟專家對新政府給與希望和期許的同時，也對其所面臨的挑戰高度關注。

洛杉磯加大安德森經濟預測中心經濟專家俞偉雄認爲，新政府目前面臨巨大挑戰，最大挑戰是持續的疫情。目前施打疫苗的速度不很理想，拜登政府的要務是如何加速疫苗施打，儘快取消各種禁令，商家開門，工廠運作，消費成長，經濟才能逐漸復甦；第二是儘快落實紓困方案，讓合資格的個人可領取的1400元到位，且將失業津貼延長。

雖然部分人認為加大救濟大大增加美國債務，但俞偉雄說，時下度過難關比債務增加更爲重要，而且現在利率很低，政府支付利息的能力與國內生產毛額（GDP）的比例還不是歷史高點。

對於拜登提出以加州 為全國榜樣，俞偉雄認爲只是新政府的政治口號，民主黨一向偏重社會福利，問題是國會是否認同，新政府「想做與能做是兩回事」。

俞偉雄認爲，加州經濟在過去近20年表現亮麗，主要得益於高科技發展，但各地想要效仿和複製加州模式，並不容易。

事實上加州政府低效率正引起愈來愈多居民抱怨，越來越多加州企業不堪重負出走外州也是事實。俞偉雄認爲，以加州作爲全國模式的做法令人憂心。加州貧富差距加大令人憂心，一方面加州的科技新貴，好萊塢明星等財富加大；另一方面很多新移民則是非常吃力，嚴重依靠政府補助；最慘的中產階級，既要支付很高的稅，又得不到補貼，很多人最後選擇搬走。

「這不是很健康的體系，健康的體系應該是中產階級健康壯大」，俞偉雄認爲，川普過去四年降低稅務，減少管理上條條框框，美國經濟表現强勁，他的外交政策也同樣優秀。「現在很特別的一點是，川普在任時的經濟政策，民主黨全部反對，非常情緒化」，比如川普在對中國貿易上强調讓美國製造業重新復甦，而現在拜登計劃發展的，正是這一點。過去四年這一方向因出自川普口中，就被反對。現在拜登體察到要贏得民心，必須正視美國中產階級空洞化問題。而經濟學人樂見拜登能夠持續川普對製造業的支持力度。

對拜登提出將聯邦最低時薪提高到15元，俞偉雄認爲，即使連加州這樣的州都難以負擔，如何在全國展開？不切實際的提高最低時薪將是很多行業的沉重打擊，很多低技能員工能夠有一份穩定工作擔負生活，如果提高最低時薪，很多中小企業將無法繼續營運，或被迫減少人工，最終可能導致更多關店和失業，事與願違。

資深會計師于惠民認爲，拜登新的移民政策讓非法移民合法化，讓這1000多萬人能夠安心住下來，這些人合法之後可以安心置產，納稅，工作會更努力，對美國有幫助。而以加州作爲全國模式雖然有很多地方可能不切實際，但對加州來説，很可能因此得到更多的政策優惠傾斜。

于惠民表示，加州多年來站在保護消費者一邊，對企業和業主有很大壓力。但生意人還是可以趨吉避兇，這是爲什麽很多生意人既要加州的市場，同時又將公司總部搬到外州，避免重稅。