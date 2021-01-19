偷車賊因被警方追擊 乾脆闖空門扮屋主還煮飯 仍被識破

波莫那市警局拘捕一名企圖假冒普通居民偷車賊。（警方臉書截圖）

南加洛杉磯 縣波莫那市（Pomona）一名32歲男子，近日因為盜竊車子被警方追擊，慌不擇路棄車闖進一個公寓。屋主不在，嫌犯趁機換上屋主外衣、刮了鬍子、還到廚房烹製食物，企圖蒙混警方，被警方識破終遭拘捕。當警方問他為什麼這麼做時，嫌犯回答「就是想假扮一名普通居民」。

案件發生在16日（周六），嫌犯是32歲赫南德茲（Leobardo Hernandez），波莫那市居民。警方當日上午約8時41分趕到Trojan Way 1700號街區，有人報警稱一名男子在車內形跡可疑。後來警方證實是被盜的車子，而嫌犯赫南德茲為了躲避警方追捕，步行逃跑。而他在警方追擊下，逃到一棟位於E. Olive 街400號街區的集合公寓。他起初試圖闖進一個住戶，但因為門上鎖沒有得逞。最後他闖進一家沒有上鎖住家，屋內恰好沒人。

赫南德茲為躲避警方，在屋內換上屋主衣服，還用屋主剃鬍刀刮了鬍子，甚至到廚房做起玉米餅，試圖讓警方以為他就是屋主。不過該住戶居民通過監控看到了嫌犯在屋內的所做所為，就撥打911報警，最終嫌犯的冒牌把戲沒有得逞。嫌犯因涉嫌闖空門、藏匿偷竊車輛，及毀壞他人物品等被警方拘捕。