兇徒持械襲警 警民聯手制暴

兇嫌持械襲警，五人打成一團，警民聯手制暴。（視頻畫面截圖）

洛杉磯 市警局（LAPD）太平洋分局日前接到電話報警，在西切斯特（Westchester）有人持致命武器攻擊孩童及威脅鄰居。當警員抵達現場時竟遭兇嫌持械攻擊。警察 在路人協助下將兇嫌制服，打鬥場面高潮迭起。目前兇嫌的保釋金設為18萬元，並因涉嫌使用致命武器襲警擊而被捕。

影音來源：LAPD。

當兩名洛市警局兩名警員抵達現場時，這名青年男子手持鏈條和掛鎖突然向警察發動攻擊，從住宅區追打到街邊汽車的引擎蓋上，又從引擎蓋上翻滾下來，兇嫌壓在一名員警身上，還揮拳擊中他的頭部。另一名警員又壓在兇嫌身後，左手鎖頸試圖將他拉下來，右手取出手銬試圖銬住他，但兇嫌掙扎反抗。此時，社區一名保安趕到，抓住了兇嫌一隻手；另一名路人也出手相助，從身後拉住兇嫌兩條腿，將他從被壓的警員身上拖下來。四人合力制服兇嫌，最後將他送入監獄 羈押。

洛杉磯警察局警官Tony Im說，現年24歲的惠勒（Brandon Michael Wheeler）被控兩項使用致命武器襲擊警員的重罪名，並毆打一名警員受傷，以及一項不雅暴露和猥褻行為的輕罪名。

在打鬥過程中，兩名警察遭受割傷和頭部受傷，已接受治療可望完全康復。視頻畫面顯示，在這場擒兇打鬥中，洛市警員表現專業與克制，沒有主動出拳重擊嫌犯，更沒有使用手槍，而是以防守反擊為主，達到制服兇嫌的目的。兩名路人見義勇為，出手援助。警民合作，除暴安良，維護社區治安。