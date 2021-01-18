中醫藥加持 中醫師九旬老母和護士女兒染疫轉危為安

李景新和不幸染疫的護士女兒。（李景新提供）

「雖然害怕，雖然一直都很小心防疫 ，但在幾天内先後得知高齡母親和護士女兒雙雙感染病毒，還是非常衝擊和緊張」，洛杉磯中醫藥師李景新在過去半個多月中，用全身心的愛和30多年的中醫經驗與家人一起抗擊瘟疫，兩位家人目前轉危為安。

李景新12月25日接到天普 市一家療養院 電話，告知居住其中的母親高燒華氏105度，護士以泰然諾暫時控制老人體溫，醫生同時開了抗生素，不過體溫一度控制的老母親第二天又重新發燒。他表示，年逾九旬的母親四年前住進天普市療養院，除腦部出現萎縮，身體其他地方一直沒有問題。去年3月之後，療養院開始嚴格隔離，訪客和家人探望受限制，雖然能打電話，但李醫師已數月沒有見到母親。

12月29日，李醫師接到療養院電話，報告母親確診，將被立即轉往院中新冠病房實施隔離，進行後續醫療看護。次日，他再接到院方電話告知，母親開始出現呼吸急促現象與缺氧狀態，醫院即採用鼻飼氧氣管方式的支持性供氧，以改善缺氧狀態。

「我向院方表達我希望與建議以中藥方式合併治療」，李醫師表示，徵得院方同意後，他當晚穿戴全副防護服，直接到達療養院新冠隔離病房中，在為母親進行了一些穴位指壓按摩後，向值班護士仔細交代如何讓母親開始合併使用抗疫中藥，全程停留15分鐘。而在此後的每日醫療電話追踪查詢，得知母親情況平穩，再無臨床症狀反復現象。

就在得知老母親染疫隔日，李景新收到在比華利山西達賽奈醫院重症監護病房擔任護士的大女兒短訊，指出她28日的血清核酸報告剛出來，確診陽性。她表示，或許於12月10日起就已感染新冠病毒，初期出現過一兩天重度眩暈與身體無力症狀。正式確診後，醫院要求她停止上班，居家隔離。女兒短信父親表示，她當天症狀表現為喉痛乏力。

從母親病房出來後，李景新驅車趕到女兒家，在公寓停車場通風口給她身體十多個穴位針刺放血，同時囑咐她開始服用他專門帶去的清肺排毒湯。

李景新表示，女兒喉痛症狀在隔天就已完全消除，精神體力也恢復很多，只有偶而還有乾咳，與每天持續出現輕微姿勢性與動作性震盪暈眩，其餘健康情况一切良好，也没有任何發燒現象。在經過一週後，他又給女兒帶去一些中藥材與中成藥品，同時針刺治療和脊椎調理。

五天後，女兒簡訊告訴父親，自己新一次的檢測報告已經轉陰，身體感覺也非常好，已經想回去醫院上班工作了。

李醫師表示，兩位家人的病情穩定和脫險過程讓他深感欣慰，也對中醫中藥更具信心。他認爲，健康體質具有更强的抗疫能力。排、清、溫、通能夠很好幫助回復人體自主功能系統，使人體回復其平衡狀態。疫情期間多休息，適當運動，心情不要太過緊張，發汗排毒，黃芪當歸紅棗枸杞甘草等煲湯補氣，以及睡前溫熱水泡泡脚，都是提高自身免疫力，防疫抗疫的好方法。