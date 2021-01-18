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女星鄭爽和張恆在美代孕產子？代孕專家談明星代孕

記者張宏／洛杉磯報導
中國女明星鄭爽捲入代孕生子風波。（鄭爽微博）
中國女明星鄭爽捲入代孕生子風波。（鄭爽微博）

有關「中國女明星鄭爽和張恆的孩子」一詞，17日一夜之間登上華人熱搜的第一名，引發網友對鄭爽凍卵找人代孕的猜測。更有人爆料出鄭爽及其父母和張恆父親談話的錄音，談及到底要將孩子流產或棄養，抑或生下來的問題。南加作為中國明星、權貴和普通人赴美代孕的首選地，業內人士披露中國人赴美代孕的細節。

影音來源：本報記者

為什麼中國的明星和權貴都選擇赴美代孕？南加某試管中心診所負責人張女士表示，美國醫療水平值得信賴。尤其是新生兒出生後，如果有什麼問題，這裡的醫療水平、救治水平讓人放心。其次是 美國代孕的孩子是美國籍，這和赴美生子一樣。最後也是最重要的，美國代孕業合法，相關法律文件成熟，受到法律保護，較有安全感。

若出現法律糾紛，也有法可依。同時代母挑選嚴格，如有無生育史，是否順產，代母生過幾個，年齡多大，都有要求，有無疾病史和吸毒史都會檢測。代母還要有心理醫生做心理精神評估。孩子親生父母也要做一個徹底的身體檢測，達標才行。代母和其現任老公（或男友）也要做檢查，要確認四個人都健康才行。

網上流傳的張恆孩子的出生紙，出生地分別在內華達州和科羅拉多州。張女士表示，現在代孕市場的火爆導致代母供不應求，以最受華人父母青睞的加州代孕為例（紐約州2020年之前代孕尚不合法），以前在加州就能找到代母，現在常要去外州尋找代母，花費也會更高。如果鄭爽和張恆代孕是事實，那操作流程有可能是南加中介選中兩個外州代母，和張恆夫婦視頻後，雙方同意就簽署合同。代母飛到南加的診所做胚胎移植手術，在移植十天後測試是否懷孕，如確認懷孕後就飛回各自所在地待產。

是否會出現如談話錄音裡提及的代孕後棄養的問題？張女士說，她還真沒聽說過，畢竟準父母花了上百萬元人民幣，且準媽媽也經歷過吃藥打針促排麻醉取卵等一系列折騰，好不容易孕育出來的孩子。費了這麼大勁，無論是金錢還是人力付出，都無法隨意棄養。但如果代母生下孩子後，真出現棄養，準父母不來認領，孩子有極大概率會被交給福利機構。

名人和權貴代孕會額外簽署保密協議嗎？張女士說，保密協定本來就有，就算是普通人尋找代母，也是會有保密協議。 美國代孕服務還有一個完善的地方就是錢，代孕合同簽訂之後，會建立一個ESCROW託管賬戶，準父母會把錢打到這個賬戶裡，然後這個賬戶分期撥款給代母，所以不會出現做到一半，準父母忽然沒錢的尷尬局面，也不會出現好幾萬塊錢給了代母，代母沒堅持到生產就一下揮霍光的情形。

通常要求代母的年齡一般是30歲上下，有過生育史的女性。在族裔上，之前會有些迷思，更傾向高加索人，但現在大家知道代母不會將其生理特徵遺傳給嬰兒，所以不再苛求代母族裔。目前市場上老美代母居多，華人比例不高，做代孕華人多是在這裡生長的ABC，第一代移民觀念相對保守。

張恆本人在微博發布其和孩子的合影。（張恆微博）
張恆本人在微博發布其和孩子的合影。（張恆微博）
中國女明星鄭爽和張恆是否有孩子，一夜之間登上新浪熱搜第一名。（微博截圖）
中國女明星鄭爽和張恆是否有孩子，一夜之間登上新浪熱搜第一名。（微博截圖）
張恆在微博承認是兩個孩子的父親。（張恆微博）
張恆在微博承認是兩個孩子的父親。（張恆微博）
所謂中國女明星鄭爽和張恆孩子的出生證明，在網上流傳。（微博截圖）
所謂中國女明星鄭爽和張恆孩子的出生證明，在網上流傳。（微博截圖）

美國 中國 南加

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