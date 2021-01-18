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海外青年英語服務營-遠距教學2月1日起開始報名

洛杉磯訊
洛杉磯縣華僑文服務中心和橙縣華僑文教服務中心，將受理2021年海外青年英語服務營的報名申請。（橙僑臉書下載）
洛杉磯縣華僑文服務中心和橙縣華僑文教服務中心，將受理2021年海外青年英語服務營的報名申請。（橙僑臉書下載）

中華民國僑務委員會、教育部、客家委員會及原住民族委員會將合辦「2021年海外青年英語服務營」活動，預計招募美國、加拿大、紐西蘭、澳洲、英國、愛爾蘭、南非或貝里斯等地區共194名青年（含客籍青年30名），另開放5％（九名）非華裔的海外僑校在學學生參加。

主辦單位要求，海外青年報名時已就讀11年級以上，且於2021年11月30日前年滿17足歲，但未滿25足歲之華裔青年(以護照所載年齡為準)，現居上述地區，並以英語為母語，能以簡單中文溝通，且具高度從事志願服務意願者，為優先錄取對象。報名客籍志工者須由僑居地客家社團推薦，本活動歡迎前曾參加英語服務營者報名。

本活動採「海外志工遠距教學」搭配國內志工實體教學方式辦理，活動期間自2021年7月5日至7月23日止，海外志工毋須入境台灣，唯須配合以下活動：（一）先期線上培訓：6月25日前觀看20部教育培訓影片。（二）配合國內志工共同備課： 6月28日至7月2日期間至少兩次、7月5日至7月9日間至少三次，每次約一至兩小時。（三）配合國內志工在校服務進行同步遠距教學: 7月12日至23日，每日約一至兩小時。（四）線上培訓、備課、教學為週一至週五，每天一至兩小時不等。

全程參與本活動教育訓練、英語教學服務並於活動結束前提交心得感言，且無違反主（承）辦單位或服務學校之各項規定者，將獲頒40小時之中英文服務證明。

本活動報名時間自2月1日起至3月31日截止，報名文件必須在3月31日以前寄達申請人居住地所屬的僑教中心，比如洛縣和亞利桑那納的居民，報名可洽洛杉磯華僑文教中心；橙縣、聖地牙哥縣和新墨西哥州的居民，報名可洽橙縣華僑文教服務中心。逾期不受理，歡迎有意參加活動的青年踴躍報名，相關活動簡章及報名表件可至僑務委員會網站下載運用(http://www.ocac.gov.tw/僑生服務/青年研習/英語服務營/)（https://www.ocac.gov.tw/OCAC/Pages/Detail.aspx?nodeid=5798&pid=22279221），亦可於週二至週日上午10時至下午6時電洽洛杉磯華僑文教服務中心(626-443-9999)，或是橙僑中心（714-754-9999）。

活動申請者須繳交下列文件：(一)報名表，並黏貼最近六個月拍攝的1.5吋半身照片一張。(二)經申請人(已成年)或其法定代理人(申請人未成年)簽章同意之個資蒐集、處理及利用告知事項之文件。(三)出生證明及僑居國護照影印本(僑校非華裔學生請另附師長推薦信說明中文能力)(四)包含在校期間所有學期成績之正式成績單一份(另申請複本一份備用)。

洛僑轄區的學生請將文件填妥並將「正本」寄至洛杉磯華僑文教服務中心(Culture Center, 9443 Telstar Ave.El Monte,CA 91731)，橙僑轄區的學生，做法一樣，橙僑地址：2901 W. MacArthur Blvd., #115, Santa Ana, CA 92704。

錄取通知訂於2021年5月4日公告，獲錄取者應於5月7日前確認參加意願。僑委會保留審核、錄取及分發志工之權利，各錄取志工一經分發服務學校後，恕無法接受更改學校之請求。

教育部 洛杉磯 華裔

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