較多人有過敏反應？ 加州政府籲停用某一批莫德納疫苗

聖地牙哥衛生保健工作者接種莫德納疫苗後傳出過敏反應，目前州政府要求停用莫德納那一批有較多人受影響的新冠疫苗。（本報檔案照）

隨著新冠疫苗 施打工作日益加強，疫苗供應已經成為人們關注的問題。加州 政府的流行病學專家18日指出，由於異常多的人經歷過敏 反應，因此敦促聖地牙哥診所停止施打傳出有多人有過敏反應的某特定批次的莫德納疫苗（Moderna）。

聖地牙哥縣衛生官員上周證實，在Petco Park疫苗接種中心接種的六名衛生保健工作者，都出現過敏反應。

加州政府流行病學家Erica S. Pan在一份聲明中表示，他們接到報告，在聖縣一個社區診所使用特定批次的莫德納疫苗後，可能出現的過敏反應數量超過平常，在24小時內有少於十個人需要醫療護理。出於謹慎考慮，也意識到疫苗供應極為有限，建議提供者使用其他可用的疫苗庫存，並暫停使用來自莫德納編號 Lot 041L20A那一批次的疫苗，直到聯邦疾病防治中心（CDC）、聯邦食品暨藥物管理局（FDA）、莫德納以及州政府完成調查為止。當他們了解更多信息時，將提供更新的訊息。

據加州政府，超過33萬劑的莫德納疫苗在受影響的批次中，分發給加州的287個接種地點。 33萬劑大約是該州從莫德納和輝瑞（Pfizer）總共收到的320萬劑的10％。該州稱，在分給其地區該批有影響的莫德納疫苗之後，都沒有傳出任何其他與過敏反應有關的重大問題。目前尚不清楚其他哪些地方接受了受影響的劑量。

在這項消息傳出之際，加州政府和地方官員呼籲要施打更多疫苗，以加快疫苗接種速度。洛杉磯縣在道奇體育場（Dodger Stadium）已經開放一個大規模的疫苗接種站點，但該站點的運營商在周末警告稱，最早可能在星期三（20日）就會用完現有的疫苗庫存。