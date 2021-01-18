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加州男子因怕坐飛機染疫 在芝加哥機場住了三個月

洛杉磯訊
36歲的Aditya Singh因為疫情害怕飛行，在芝加哥歐海爾國際機場（O’Hare International Airport）一個安全區內躲藏了三個月。（警方提供）
36歲的Aditya Singh因為疫情害怕飛行，在芝加哥歐海爾國際機場（O’Hare International Airport）一個安全區內躲藏了三個月。（警方提供）

加州男子Aditya Singh因為新冠疫情害怕飛行，在芝加哥歐海爾國際機場（O’Hare International Airport）一個安全區內躲藏了三個月，最後被警方以涉嫌進入機場禁區而被捕。在17日的法庭聽證會上，法官裁定，如果他支付1000元，便可被釋放，但被禁止踏進該機場。

36歲的Singh對警方說，疫情肆虐使他不敢飛行，因此在機場滯留了三個月。據芝加哥媒體報導，在聽證會上他滯留該機場的細節被披露，Singh是被兩名聯合航空僱員發現，要求他進行身份識別。Singh當場摘下面罩，並出示了一個實際上屬於機場運營經理的徽章，而該徽章在去年10月下旬丟失了。

Singh於16日被捕，被指控犯有進入機場禁區的重罪，且週六被捕後被控徽章盜竊輕罪。 截至18日早上，Singh仍留在庫克縣監獄。1月27日他將重返法庭。

法庭指派的公設辯護律師Courtney Smallwood認為Singh沒有犯罪記錄，且目前尚不清楚為什麼失業的Singh會去芝加哥，或者他是否與該地區的人有任何聯繫。

但是法官認為，需要絕對安全的機場，卻發生有人帶上偽造身份的徽章，在機場安全區域停留三個月的事件，這些行為確實對社區構成危險。

機場 芝加哥 疫情

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