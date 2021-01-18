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倒車撞到人？南加華人商場出現人肉碰瓷 警方籲別給錢

本報記者╱阿罕布拉市報導
日前華人在阿罕布拉市山谷大道的一個華人商場遇到人肉碰瓷。（谷歌地圖翻拍）
日前華人在阿罕布拉市山谷大道的一個華人商場遇到人肉碰瓷。（谷歌地圖翻拍）

華人近日在阿罕布拉市（Alhambra）山谷大道一個以華資商號為主的停車場，遇到人肉碰瓷。這位華人在社群平台分享自身經驗，提醒其他華人注意。而阿罕布拉市警局稍早時曾在臉書貼文，指出類似事件不止一次發生在境內商場的停車場內，受害對象以上年紀人士為主，呼籲遇到這種事宜致電警局非緊急電話626-570-5151，尋求幫忙。

這位華人指出，事發於1月13日晚上。當晚她在那個商場一家以生煎包有名的中餐館買了餐點，之後開車倒車打算離開商場時，突然不知道從哪裡冒出一名非裔男士，宣稱她在倒車時撞到他。

能說流利英語的這位華人表示，她倒車時其實速度很慢，不曉得這位男士是從哪裡冒出來的。這位男士當場宣稱她的車撞到他的手，第一句話就問她「會不會說英文？」她當下心裡衡量，車上正好載有四個小孩，大家都餓了都想吃東西，因此她一分鐘都不想和這位男士多糾纏。

就在這時那位男士開口說要她賠償100元，這位華人用流利的英語回說，她身上沒有那麼多現金，最多只能給40元。結果那位非裔男士說「沒事，給我吧！」之後就拔腳而走。

這位華人提及，她當時表現淡定，同時一口流利的英語，或讓那位非裔男士認為，若她找來警察恐將對自己不利，因此能敲一筆就是一筆。

另一位華人媽媽指出，她在社群平台上已不止一次看到出現在華人商場的類似詐騙事件，看來這類事件是防不勝防。

阿罕布拉市警局日前在臉書貼文，指出一名男子涉嫌使用停車場，與毫無戒心的受害者（主要是老年人）進行汽車或行人碰撞；這名男子假裝被他們的車輛撞倒，然後要求和他們商定一筆金錢交易。

阿市警局說，如果您認為自己是這種騙局的受害者，可致電警局非緊急電話626-570-5151尋求幫助。同時呼籲居民記住，如果發生類似事故，請勿給任何人現金，而是向保險公司報告或致電警察部門尋求幫助。

華人 阿罕布拉 非裔

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