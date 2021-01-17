打新冠疫苗讓病毒存在體內反會生病？華醫破解疑惑

廖俊惠(右圖最上方)醫師分析為何須施打COVID-19疫苗。 （橙僑提供）

目前全美大多數人尚在等待施打新冠疫苗 ，流行病學專科醫師廖俊惠指出，一般人對於施打新冠疫苗最大的疑惑，就是打了疫苗是否會讓病毒存在體內反而導致生病。其實美國 目前緊急使用的輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)疫苗，都是不含任何可能致病病原體的mRNA 疫苗， 不會導致新冠肺炎 。

同時，廖俊惠強調，讓大眾自然感染疾病而形成的群體免疫，因恐導致大量人死亡並不可行，因此人類須仰賴免疫接種而形成的群體免疫。新冠疫苗可幫助人體在不生病的情況下，導致人體對新冠病毒產生免疫力。不同類型的疫苗以不同方式提供保護，但所有類型的疫苗都會給人體留下大量「有記憶的」B淋巴細胞(產生抗體，neutralizing antibody， 使病毒無法進人體細胞)，與T淋巴細胞(如果病毒已進入細胞，引起感染，T淋巴細胞能殺死已受感染的細胞，破壞病毒)，它們會記住未來當病毒入侵人體時，應如何對抗病毒。

柑縣台灣醫師及牙醫師公會為協助僑民充分瞭解新冠疫苗，17日舉行「新冠病毒疫苗網上講座」，邀請流行病學醫師廖俊惠講解新冠病毒如何傳染、病毒入侵後的人體免疫反應、以及疫苗如何研發產生類似人體免疫反應的機轉。有110人滿線參與，逾300人透過橙縣華僑文教服務中心臉書觀看線上直播。

當天駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境特別視訊開場致詞，他表示，目前美國施打新冠肺炎疫苗的民眾已超過260萬人，身處疫情重災區的加州僑胞，對於新冠病毒疫苗渴求施打，但面對新冠病毒株的險惡變異，以及由於對疫苗未能充分瞭解，又非常擔心施打疫苗反而要承受其他副作用或健康傷害。他感謝主辦單位即時邀請流行病學專科醫師廖俊惠，為僑胞講解最新的新冠肺炎疫苗的正確選擇，並分析疫苗的安全性及功效。這對終日承受COVID-19疫情威脅的僑胞來說，正是最需要的醫學專業指引。

應邀參加線上講座的橙僑中心主任蔣翼鵬、柑縣台灣醫師及牙醫師公會顧問暨僑務諮詢委員許正雄致詞時也說，美國2020年12月下旬陸續開始接預約，展開分批疫苗接種，但是很多僑民對於緊急狀態下推出的疫苗接種，也有許多疑惑，坊間更有很多關於新冠疫苗的負面傳聞。此時，非常有必要籌劃、舉辦專業醫學講座，為大家解惑。