華人一家三口感染 兒好轉 母進ICU 父愈來愈差

16日晚被迫住進重症監護室的張秀娟，目前正與病毒頑强抗爭。(凱薩醫院)

奇諾岡歌唱達人張秀娟和先生一年來幾乎足不出戶，卻在新年到來時先後測出新冠病毒感染陽性，目前在最先發現染疫的兒子情況正逐漸平穩的同時，張氏夫婦的情況卻每況愈下。16日晚被迫住進重症監護室的張秀娟，目前正與病毒頑强抗爭。

16日深夜住進凱薩醫院新冠重症病房的張秀娟，17日在電話中相當艱難地接受本報記者的電話采訪。作爲南加州 華人社區最大的年長者協會、鑽石吧 長青會卡拉OK班的班長，張秀娟多年來一直用自己的歡快秀美的歌聲，帶領和感染周邊的同齡長輩，但現在她説話相當吃力。

張女士說，他們家的人員並不複雜，她和先生和兒子三人同住。她一年來除了每兩周去買一次菜，全部待在家中，先生更是哪裏都不去，全部時間都在家避疫，唯一出門的是上班的兒子。兒子在爾灣上班，除上班之外，偶爾去好市多（Costco）給家裏買些東西。

「真的不知道是在哪裏感染的」，張女士說，去年12月20日左右，將近40歲的兒子出現感冒症狀，幾天内咳嗽越來越厲害，同時伴有頭昏頭疼，但沒有發燒。情況出現後去醫院測試，結果呈現陰性。張女士看兒子病得辛苦，傾盡母愛全日照顧，給兒子拔火罐按摩等等，但兒子的情況卻沒見好轉，12月27日重新再測，結果發現是陽性。

就在兒子陽性結果出來五天後，張女士也感覺自己身體堅持不住了，頭昏頭疼，發燒發冷，一天發燒發冷好幾次，有時一下子華民102至103度，一時又感覺非常寒冷。但與兒子不同的是，除了偶爾之外，張女士沒有嚴重的咳嗽。新年那天，張女士趕緊去做測試，並多交了100元，15分鐘就拿到報告：陽性。在兒子得病大約十天後，張女士的先生經過兩度測試，也證實感染了新冠病毒。

全家三人感染，但發展情況並不相同。張女士表示，最先發現感染的兒子三周來一直服用醫生開的抗生素，同時通過一些醫生朋友的介紹，服用一些中藥幫助身體，這些天情況基本平穩，似乎正在好轉當中。她過去兩周服用泰勒諾等退燒藥，同時按別人的經驗服用維他命C，情況卻一直沒有好轉，反而愈來愈嚴重，最近五、六天持續發燒，渾身無力。

由於胃口很差，十多天幾乎吃不下什麽東西，最後連床都起不來。16日，家人將極度虛弱的她送到了鮑爾 溫公園的凱薩醫院，醫生根據其肺部情況，要求她馬上住院。

張女士說，這些天她確實感到身體一天天變壞，但因爲看到新聞說各地醫院人滿爲患，而且情況危險，很多人到了醫院都是自生自滅，感到害怕，就一直希望盡量不要去醫院，但她16日入院的情況相當順利，沒有排隊，且一人一個病房，醫生和護士時不時進來看望，給藥和打針。

她現在沒有上呼吸機，醫生說正在觀察其肺部情況，如果平穩過度，就不需要上呼吸機，反之則要用呼吸機幫忙。醫生說，她應該早點來住院。不過張女士表示，目前醫院不允許任何家人到醫院看望。

張女士說，她現在很擔心她的先生，因爲年逾七旬的他和她一樣，情況也是愈來愈不好，不知道是不是應該讓他早點住進醫院來。