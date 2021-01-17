男子假藉檢查年長者福利闖民宅 黃姓婦人被襲喪生

受害年長者Denise Irene Wong 與孩童在一起。（警方提供）

河濱市警方表示，一名19歲男子近日涉嫌藉口檢查年長居民福利 闖民宅，並重擊一名年逾七旬的黃姓婦人Denise Irene Wong，後者因此死亡。嫌犯日前已被警方拘押，被控多項重罪，包括一項在特殊情況下犯案的一級謀殺罪。

警方表示案件發生在1月6日，嫌犯是19歲棕櫚泉 居民Sixto Jesus Garcia Pena，藉口檢查年長居民福利，於當日晚闖入位於E. Manfield街200號街區一處民宅，當時在該住宅住的是75歲的Denise Irene Wong。警方是因為接到有人報警電話，稱年長親屬獨居，致電始終無人應答，希望警方幫助查看才發現這起命案。

警方趕到現場時，發現住宅後窗被打破，經查確定嫌犯逃跑。室內並發現受害者Denise Irene Wong，之後送醫不治。警方初步調查確定，嫌犯在進入住宅後，重擊受害者導致死亡，受害者車子並被盜。

嫌犯駕車逃跑後，在印地歐市發生撞車事故。為逃避警方，嫌犯棄車跑走。警方於1月9日在Imperial County將嫌犯逮捕，13日將其押解回河濱市，被控在特殊情況下一級謀殺罪等多項重罪。警方呼籲民眾能提供更多案件線索，可致電951-353-7104。