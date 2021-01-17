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橙縣亞美老人中心首個提供長者新冠疫苖注射組織

本報記者╱聖塔安那市報導
橙縣衛生局與亞美老人服務中心合作，為弱勢老人提供施打新冠疫苖的流動醫療站。（本報記者/攝影）
橙縣衛生局與亞美老人服務中心合作，為弱勢老人提供施打新冠疫苖的流動醫療站。（本報記者/攝影）

為了協助橙縣亞裔弱勢居民，橙縣衛生局與非營利「亞美老人服務中心」合作，自本月10日起，為聖塔安那市三座老人公寓居民分批注射新冠疫苖。這是橙縣衛生局與社區組織合作進行的第一個新冠疫苗注射站，橙縣衛生局將會繼續安排與非營利社區組織合作，提供限量疫苗給弱勢居民。

影音來源：本報記者

橙縣衛生局局長周昭龍（Clayton Chau）醫生上周宣佈，計畫在7月4日之前達成為大多數居民注射新冠疫苖的目標。橙縣衛生局除了在迪士尼樂園等地設立大規模的新冠疫苗接種中心，將與社區組織合作，為高齡及低收入等弱勢群體提供臨時施打新冠疫苖的流動醫療站。而位在聖塔安那市的亞美老人服務中心，成為第一個獲選與衛生局合作的非營利組織。

亞美老人中心共同會長程東海表示，聖塔安那市的三座老人公寓中有不少華人居民，其中多位高齡長輩不開車，不通英語，沒法上網預約接種新冠疫苗。當橙縣衛生局有意為老人公寓居民注射新冠疫苗時，亞美老人服務中心本著「老吾老以及人之老」的精神，立即承諾負責安排流動醫療站的各項細節。

16日上午是亞美老人中心主辦的第三場疫苖接種，大批志工們一早就到辦公室旁的停車場架設遮陽篷，報到區內有提供中文、英文、越南文、日文、菲律賓語及西班牙語翻譯的六張接待桌，志工先核對老人公寓住戶登記名單及個人資料後，即可到注射站接種疫苗，華裔醫師張耀文也加入志工行列，在休息區內為老人們解答相關問題。

居住聖塔安那市一座老人公寓的華人李祖邦，是第一批接種新冠疫苗的長者。他表示，住在老人公寓裡，夜裡常聽到救護車趕來，也不知道送醫急救的鄰居是否感染新冠病毒，承受著很大的心理壓力。當他聽說亞美老人中心有為老人安排新冠疫苖注射，感覺天降及時雨如釋重負。

亞美老人服務中心執行主任王頌茹表示，在一周內為近700名長者注射新冠疾苖第一劑，其中包括多位年高九旬的長輩，有許多扶著助行器及坐著輪椅來的，還有不少是沒有子女的「孤老」，他們在30分鐘內完成疫苗接種。現場動員志工大約50人，並由非營利組織Abrazar提供八部小巴士，接送住在老人公寓的居民，在各方協助下才得以完成這項難度很大的任務。

多語言志工在現場為老人服務，減緩他們注射疫苖的緊張情緒。（本報記者/攝影）
多語言志工在現場為老人服務，減緩他們注射疫苖的緊張情緒。（本報記者/攝影）

疫苗 橙縣 老人中心

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