犯謀殺罪的傳奇唱片製作逝世 華裔鑑識專家曾因該案遭議

菲爾·斯佩克特已於1月16日周六逝世，享壽81歲。（AP 下載）

被指控謀殺女演員並被定罪的傳奇唱片製作人菲爾·斯佩克特（Phil Spector），已於1月16日周六逝世，享壽81歲。據悉，他生前雖感染新冠肺炎，但加州監獄 官員說他是死於自然原因。

斯佩克特被控2003年2月3日於華人比例極高的阿罕布拉 市所住的豪宅，謀殺女演員拉娜·克拉克森（Lana Clarkson），並於2009年被判二級謀殺罪成立，而在斯托克頓（Stockton）的監獄服刑 。 當時法官指出，他至少須坐牢19年，至2028年前都不准假釋。

該案在審理時，著名的華裔鑑識專家李昌鈺曾應被告辯護律師之邀上法庭作證，說明該案的鑑識結果，並曾因此惹來包括蓄意漏報證據對他個人聲譽的風風語語。不過李昌鈺針對相關說法，回應稱「問心無愧」。

據TMZ稱，斯佩克特幾週前被確診為新冠肺炎，之前曾住院並已返回專門收治精神或是健康方面有問題的囚犯的加州醫療機構。他是在16日下午6時35分在外面的醫院被宣布死亡，正式死亡原因尚待法醫辦公室確認。

2003年2月3日40歲的克拉克森，在他位於阿罕布拉市豪宅的門廳中被他槍殺。兩小時前，他們才在西好萊塢的藍調之屋（House of Blues）見面， 她當時才開始在那裡擔任VIP女主人。斯佩克特在2007年因這起謀殺案受審，但陪審團在此案初審時以10比2支持定罪，但因未達到刑事案要求的一致共識，全案流審。他是在兩年後再審時才被定罪。

斯佩克特在紐約布朗克斯（Bronx）出生和長大，在美國費爾法克斯（Fairfax）高中接受教育。他是洛杉磯最著名的聲牆（Wall of Sound）創造者， 該製作模式為1960年代流行音樂帶來革命性轉變。他創作了1960年代早期的多首熱門歌曲，如``You't Lost that Lovin' Feelin'，``Unchained Melody''，``Spanish Harlem''，``Da Doo Ron Ron''等，並曾與披頭士樂隊等著名樂隊和歌星合作。

但是他也有臭名昭著的陰暗面，包括對槍枝的愛好。 五名婦女在重審中作證說，他在幾十年的不同時間裡曾用槍威脅她們，以防止她們離開他的 家。

克拉克森（Clarkson）以她在1985年羅傑（Roger）中的主演角色而聞名。