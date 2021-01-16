洛縣新冠確診破百萬 發現首個變種病毒患者

洛縣發現首例新冠變種病毒病例。（洛縣衛生局）

洛杉磯縣新冠肺炎確診病例16日超過百萬，並且確定發現了第一個變種新冠病毒 的病例。

洛杉磯縣16日新增確診病例1萬4669例，新增死亡病例253例。目前洛縣 共有確診病例100萬3923例。洛縣新冠確診人數破百萬，相當於洛縣十分之一的人口。但是專家數據顯示，洛縣已有三分之一的人口感染了新冠病毒，有些感染者可能都不知道。

此外，洛縣確定了第一例變種新冠病毒患者，這種變種病毒 編號B117，與之前在英國出現的變種病毒相同。這位男性病患近日去過俄勒岡州（Oregon），目前在隔離中。新冠變種病毒是華盛頓州Quest實驗室研究確認的。

目前洛縣衛生局表示，雖然剛發現第一例變種病毒案例，但專家認為變種新冠病毒已經在社區開始傳播，目前正在做更廣泛的病毒測試。研究顯示，這種新冠變種病毒具有更強的傳染力，但並不比原病毒更致命。

洛縣衛生局局長費若（Dr Barbara Ferrer）表示很擔心，她說洛縣健康醫療系統已經負擔過重，目前有7500人住院。疫情在冬季每況愈下，每天都有大量確診者和死亡者出現。目前的確診數、死亡數和住院者都是夏天時的五倍。

費若表示，「我們目前處在公共健康緊急狀態中。」她督促民眾做好防疫工作，不要與住家以外的人見面。如果一定在外出工作，那麼要確保工作場所符合防疫規定，戴口罩，保持社交距離。「每小時都要洗手，每天對接觸的物體表面多次擦拭消毒。」

洛縣16日有住院的新冠病人7597名，與前一天數字相同，其中22%為ICU病人。